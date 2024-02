Vivo za sebou nemá povedený rok, v tom letošním se bude snažit získat zpět ztracené pozice

Vlajkové lodě Vivo X100 a Vivo X100 Pro mají výkonné procesory a skvělé fotoaparáty

Vivo V30 by ale mohlo solidně zaujmout ve středí třídě, díváme se na super stroj

Vivo V30 se nemůže rovnat modelu X100 Pro, jehož recenzi jsme publikovali před pár dny. Je to ale pěkný a velmi dobře vybavený mobilní telefon, který rozhodně neurazí. Zatím nevíme, jestli se oficiálně podívá do České republiky, v první vlně míří jen do několika málo zemí na světě.

Hned na úvod ale musím zdůraznit, že by byla velká škoda, kdyby se telefon k nám nepodíval. Ačkoliv pro telefony Vivo obecně slabost úplně nemám, novinka se mi moc líbí od první chvíle. Není to jenom o atraktivním designu nebo vyvážené výbavě, velikou radost mi Vivo udělalo procesorem!

Vivo V30 přichází na trh ve 4 barevných variantách a nebudu lhát, líbí se mi všechny. Rozměry telefonu jsou 164,4 x 75,1 x 7,5 milimetrů, hmotnost příjemných 186 gramů. Zakřivený 6,78 palcový AMOLED displej ukrývá čtečku otisků prstů, nabízí rozlišení 1260 x 2800 pixelů a potěší obnovovací frekvence 120 Hz. Výrobce vsadil na moderní Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, který sice není úplným trhačem asfaltu, ale nabízí skvělou kombinaci výkonu a výdrže.

Za mě je to skvělá volba u telefonů střední třídy! Procesor je doplněný o 8 respektive 12 GB operační paměti, vnitřní úložiště má v základu kapacitu 128 GB, k dispozici ale budou verze s 256 respektive 512 GB. Baterie má kapacitu 5000 mAh, energii velmi rychle doplníte pomocí 80W nabíjení.

Má Vivo V30 vůbec nějakou slabinu? Za mě ano, odolnost je pouze IP54. Na stranu druhou ale sem tam nějaká kapka vody vadit nebude. Některé potenciální zájemce o tento telefon může odradit rovněž absence bezdrátového nabíjení. Jinak je ale Vivo V30 krásný a povedený telefon. Nabízí rovnou tři fotoaparáty s rozlišením 50 megapixelů.

První se nachází v průstřelu v displeji, ten nás zajímá nejméně. Hlavní senzor je moderní OmniVision OV50E a jsem zvědav na výsledky, které bude produkovat. Stejné rozlišení má ultraširokoúhlý snímač. Telefon zvládne nahrávat 4K video se 30 snímky za vteřinu. Už z výroby zde samozřejmě máme Android 14 společně se stejnou verzí FuntouchOS.

Uvidíme, jestli se telefon nakonec dostane do České republiky, ale moc se mi líbí. Jeho cena v Indii se pohybuje na hranici osmi tisíc korun, což mi přijde jako velmi zajímavá cena. Za podobné peníze na trhu najdete výkonnější telefony a některým nechybí zvýšená odolnost. Vivo ale boduje procesorem, displejem a fotoaparátem!

Jak se vám líbí Vivo V30?

Zdroj: gsmarena