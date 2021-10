I Vivo už má šílený patent na revoluční mobilní fotoaparáty

Konceptů a patentů, které se snaží alespoň teoreticky řešit problematiku uložení fotoaparátů v mobilních telefonech, jsme už viděli nespočet. Na odhalování takových nápadů se specializuje server LetsGoDigital, který nedávno zveřejnil například hodně odvážný nápad se Samsung perem S Pen s vlastní kamerou. Něco podobného, ale dotažené do ještě vyššího levelu, má na výkrese čínské Vivo. Patent této firmy ukazuje kompletně odnímatelný a samostatně fungující modul se všemi fotoaparáty.

Vyobrazený nápad už hraničí s konceptem modulárních mobilů a z části, která má nést nejen objektivy i s jejich čipy, ale například i baterii a obvody pro bezdrátovou komunikaci, v podstatě dělá samostatnou jednotku. Jak je z vizualizací patrné, na dílu ve tvaru kvádru by se měl nacházet také pant, který umožní třeba položení modulu na podklad v libovolném úhlu. Na záda mobilu i k jiným povrchům by měl být schopný se připnout magneticky. Na papíře to vypadá celkem dobře, ale chtěl by to někdo v této podobě používat?

Také považujete tento koncept za šílený?

Zdroj: LGD