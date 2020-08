Xiaomi spustilo k desetiletému výročí virtuální deskovku. Jde v ní i o slevy

V mobilní verzi tohoto webu je k dispozici nejprve menu, ve kterém si uživatel/hráč vybere avatara a jméno. Následně může na souboj vyzvat přítele, nebo případně náhodného soupeře. Hra je velmi jednoduchá a založená převážně na náhodě. Střídavým vrháním hrací kostky se protihráči předhánějí na hracím obvodu a snaží se dostat do cíle. Počet políček není velký, ale některá velmi vtipně připomínají produkty a události spojené s firmou Xiaomi. Například koloběžka posune hráče o dvě políčka dál, zatímco elektrický vysavač nabere a vezme hráče zpět na startovací pozici. Virtuální deskovka připomíná i vydání prvního Xiaomi Mi 1 nebo zařazení společnosti do žebříčku Fortune 500. Po ukončení hry dostávají oba hráči slevové poukazy do e-shopu AliExpress.

Jaké bylo vaše první seznámení s firmou Xiaomi?

Zdroj: Xiaomi