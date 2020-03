Před pár dny vydala zpěvačka Lady Gaga nový singl a videoklip Stupid Love, který byl kompletně natočen na iPhone 11 Pro. Když ho včera propagovala na svých sociálních sítích, sdílela taktéž hashtag #ShotoniPhone. Zvládl by natočení podobného klipu některý z předních Android telefonů? Není totiž žádným tajemstvím, že video je silnou stránkou jablečných telefonů a to již několik generací.

Lady Gaga natočila videoklip na iPhone 11 Pro

Lady Gaga – Stupid Love (Official Music Video)

Není to však poprvé, co vidíme videoklip natočený čistě telefonem. V říjnu například Selena Gomez natočila hned dva videoklipy “Lose You To Love Me” a “Look At Her Now”, které jsou taktéž natočeny na iPhone 11 Pro. Oba dva počiny jsou však profesionálně upraveny na jablečném počítači. Ptáte se, zda byl někdy natočen videoklip také na Android telefon? Jasně. John Legend využil k natočení klipu “A Good Night” tehdejší vlajkovou loď od Googlu – Pixel 2. Na telefony od amerického giganta se spolehl také Eminem, jehož vystoupení v Empire State Building bylo natočeno čistě na Pixel 3.

Zdroj: phonearena.com