Tahle maličká powerbanka má slušný výkon a teď je v akci! Potěší i vestavěné kabely

  • Vention Mini Power Bank 10000 mAh má vestavěný USB-C i Lightning kabel přímo v těle – nic dalšího nepotřebujete
  • Na Alze stojí 609 Kč místo původních 859 Kč
  • Výkon až 35 W přes USB-C, podpora PD 3.0 a QC 3.0

Jakub Kárník
8.3.2026 14:00
vention jpg

Kolikrát jste měli powerbanku, ale zapomněli kabel? Tahle to řeší. Vention Mini Power Bank s kapacitou 10 000 mAh a vestavěnými kabely USB-C i Lightning stojí na Alze 609 Kč místo původních 859 Kč. Vytáhnete ji z batohu, připojíte a nabíjíte – žádné šťourání po dně tašky. Detaily najdete v detailu produktu na Alze.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud chcete powerbanku, u které nemusíte řešit kabely – hodí se na cesty, do letadla i jako záloha v kabelce.
⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíjet notebook – 35 W stačí na telefony a tablety, ne na náročnější zařízení.
💡 Za 609 Kč dostanete 10 000 mAh, tři výstupy, rychlonabíjení 35 W a LED displej se stavem baterie.

Proč vestavěné kabely mění používání

Hlavní výhoda Vention Mini Power Bank je prostá: kabely USB-C a Lightning jsou integrované přímo do těla powerbanky. Nemusíte nic hledat, nic nosit zvlášť. Vestavěný USB-C kabel nabíjí výkonem až 35 W (PD 3.0), Lightning až 12 W. Navíc je tu ještě samostatný USB-C port pro třetí zařízení nebo pro nabíjení samotné powerbanky (vstup až 20 W). LED displej ukazuje aktuální stav baterie. Rozměry jsou kompaktní a splňuje kritéria pro přepravu v letadle.

Co říkají uživatelé

Hodnocení na Alze je 4,9 z 5 (7 hodnocení, přes 100 prodaných kusů, 100 % doporučuje). Recenzentka z Hluboké nad Vltavou chválí kompaktnost, rychlé nabíjení a schopnost nabíjet víc zařízení najednou. Hodnocení je zatím z menšího vzorku, ale bez jediné negativní recenze.

Verdikt

Za 609 Kč dostanete powerbanku, která dělá přesně to, co má – nabíjí rychle, nepotřebuje kabely a vejde se kamkoli. Je to ideální doplněk na dovolenou, denní dojíždění nebo jako záloha v tašce. Pokud hledáte další příslušenství na cesty, projděte si aktuální Alza Dny.

Nosíte powerbanku každý den, nebo jen na cesty? A vadí vám hledání kabelů?

