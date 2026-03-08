Tahle maličká powerbanka má slušný výkon a teď je v akci! Potěší i vestavěné kabely Hlavní stránka Zprávičky Vention Mini Power Bank 10000 mAh má vestavěný USB-C i Lightning kabel přímo v těle – nic dalšího nepotřebujete Na Alze stojí 609 Kč místo původních 859 Kč Výkon až 35 W přes USB-C, podpora PD 3.0 a QC 3.0 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.3.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Kolikrát jste měli powerbanku, ale zapomněli kabel? Tahle to řeší. Vention Mini Power Bank s kapacitou 10 000 mAh a vestavěnými kabely USB-C i Lightning stojí na Alze 609 Kč místo původních 859 Kč. Vytáhnete ji z batohu, připojíte a nabíjíte – žádné šťourání po dně tašky. Detaily najdete v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete powerbanku, u které nemusíte řešit kabely – hodí se na cesty, do letadla i jako záloha v kabelce.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíjet notebook – 35 W stačí na telefony a tablety, ne na náročnější zařízení.💡 Za 609 Kč dostanete 10 000 mAh, tři výstupy, rychlonabíjení 35 W a LED displej se stavem baterie. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč vestavěné kabely mění používání Hlavní výhoda Vention Mini Power Bank je prostá: kabely USB-C a Lightning jsou integrované přímo do těla powerbanky. Nemusíte nic hledat, nic nosit zvlášť. Vestavěný USB-C kabel nabíjí výkonem až 35 W (PD 3.0), Lightning až 12 W. Navíc je tu ještě samostatný USB-C port pro třetí zařízení nebo pro nabíjení samotné powerbanky (vstup až 20 W). LED displej ukazuje aktuální stav baterie. Rozměry jsou kompaktní a splňuje kritéria pro přepravu v letadle. Co říkají uživatelé Hodnocení na Alze je 4,9 z 5 (7 hodnocení, přes 100 prodaných kusů, 100 % doporučuje). Recenzentka z Hluboké nad Vltavou chválí kompaktnost, rychlé nabíjení a schopnost nabíjet víc zařízení najednou. Hodnocení je zatím z menšího vzorku, ale bez jediné negativní recenze. KOUPIT POWERBANKU ZA 609 KČ Verdikt Za 609 Kč dostanete powerbanku, která dělá přesně to, co má – nabíjí rychle, nepotřebuje kabely a vejde se kamkoli. Je to ideální doplněk na dovolenou, denní dojíždění nebo jako záloha v tašce. Pokud hledáte další příslušenství na cesty, projděte si aktuální Alza Dny. VYUŽÍT SLEVU NA VENTION Nosíte powerbanku každý den, nebo jen na cesty? A vadí vám hledání kabelů? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024