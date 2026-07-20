Vention Echo Lite E11 Pro recenze: jsou sluchátka za 3 stovky zlatý grál nebo podfuk? Hlavní stránka Recenze Sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro nabízí až pohádkový poměr cena / výbava Za pouhé 3 stovky ve výbavě nechybí ANC či bezdrátové nabíjení Jedná se skutečně o bezkonkurenční koupi, nebo jsme našli nějaký háček? Sdílejte: Vašek Švec Publikováno: 20.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Alza má v nabídce mnoho zajímavých produktů, nám tentokrát padla do oka sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro. Nenabízí nijak unikátní design, přelomové technologie či výbavu, kterou bychom jinde nenašli. Tady jde o cenu, která mě hned praštila do očí. Za 299 Kč s DPH (v době vydání této recenze) se řadí mezi vůbec nejlevnější true wireless sluchátka na našem trhu, navíc s nezvykle dobrou výbavou v čele s aktivním potlačením hluku a krabičkou disponující bezdrátovým nabíjením. Jaká je ale realita? Funguje skutečně ANC? Nedochází k výpadkům bezdrátového nabíjení? A co vůbec kvalita zvuku, je alespoň pro nenáročného posluchače přijatelná? Nedalo mi to, a musel jsem sluchátka objednat a otestovat. KOUPIT SLUCHÁTKA ZA 299 KČ Obsah recenze Vention Echo Lite E11 Pro Design a zpracování Jak je to s tím ANC? Kvalita zvuku Aplikace Vention a připojení Solidní výdrž baterie Cena a dostupnost Závěr recenze Vention Echo Lite E11 Pro Design a zpracování Hned při vybalování mě poměrně mile překvapilo již samotné nabíjecí pouzdro. Ano, je sice z levného plastu a jeho matný povrch se snadno poškrábe. Nicméně nemám z něj dojem, že by se mi mělo v rukou každou chvílí rozsypat, víko klade při otvírání odpor tak akorát a magnet jej drží pevně na místě. Kombinace matných ploch s lesklým orámováním navíc vypadá dobře. Magneticky jsou přichycena také samotná sluchátka, takže ani po otevření krytu samovolně nevypadnou a drží tak akorát silně aby je bylo možno z pouzdra pohodlně vytáhnout. Informaci o přiblížném stavu baterie pouzdra vám zprostředkuje malá LED, která se rozsvítí při každém jeho otevření. Přesnou úroveň nabití pak zjistíte v aplikaci, ke které se ještě později vrátíme. Na zádech pouzdra je pak tlačítko pro párování sluchátek s novým zařízením a ve spodní části se nalézá napájecí USB-C konektor. Tři malé dírky vedle něj pak náleží reproduktoru, nebo spíše pípáku, který oznamuje nabíjení či vstup do režimu párování. Výčet prvků na těle pouzdra pak uzavírá bod pro připevnění poutka, které obdržíte spolu se sluchátky v balení. Překvapivě pohodlná Vedle zmíněného poutka se pak v krabičce spolu se sluchátky nachází také krátký USB-C kabel a – co je důležitější – také dva páry silikonových špuntů ve dvou velikostech. Mě osobně seděly nejlépe prostřední špunty nasazené na sluchátcích z výroby. Při jejich výměně je potřeba trochu zručnosti, neboť na sluchátkách drží více, než by se na první pohled zdálo. Samotná sluchátka mají šťopkový design – to znamená, že trochu vypadají, jako byste je ustřihli z klasických sluchátek drát. Na můj vkus je část, kterou zasouváte do ucha malinko větší, takže je na to potřeba před nákupem myslet, pokud máte menší uši a ne každá sluchátka vám sednou. Mě osobně však sedí sluchátka v uších výborně a při používání rozhodně nemám obavu z jejich nenadálé ztráty. Ve zmíněné „šťopce“ se pak ukrývá dotykové ovládání. Jeho oblast je označena menší prohlubní a ovládání probíhá klepnutím. Respektive jedním, dvěma, třemi klepnutími a delším podržením. Samotné ovládání funguje až překvapivě dobře, možná je jen trochu moc citlivé. Doporučuji pak si dobře rozmyslet, jak toto ovládání nastavíte. Ze začátku se mi například běžně stávalo, že jsem při vytahování sluchátek aktivoval hlasového asistenta. Sluchátka jsou pak schopna detekovat přítomnost v uších a po jejich vytažení se tak automaticky pozastaví přehrávaný obsah. Jak je to s tím ANC? Jedna z hlavních zbraní proti konkurenci je bezesporu přítomnost ANC. Narovinu, od něj jsem toho příliš nečekal a měl obavy o jeho použitelnost. O to víc jsem byl mile překvapen, když jsem zjistil, že aktivní potlačení okolního ruchu zde skutečně funguje. Ano, nepatří mezi nejsilnější, to zde však snad ani nelze čekat. Při přímém porovnání s mými dlouholetými Samsung Galaxy Buds 2 mi pocitově ANC u Vention Echo Lite E11 Pro připadá jen nepatrně slabší. Takže ve výsledku jsem zde s touto funkcí spokojen. Testovaná sluchátka nabízí i transparentní režim, kdy mikrofony využívá naopak ke zvýšení hlasitosti okolí. Tento režim zde však příliš dobře nefunguje. Respektive sluchátka šumí a zkreslení okolního zvuku je tak výrazné, že působí vyloženě rušivě. To nám odhaluje místo, na kterém výrobce šetřil a sice mikrofony. Na každém sluchátku je jeden a byť se výrobce chlubí HD kvalitou a potlačením okolního šumu. Realita je taková, že sluchátka sice částečně tlumí okolní hluk, ale kvalita vašeho hlasu je spíše kompromisní. Pro hovory ve vyloženě hlučném prostředí se pak sluchátka příliš nehodí. Kvalita zvuku Jak asi mohou hrát bezdrátová sluchátka za 3 stovky, zvlášť, když do nich výrobce nacpal ještě další, nadstandardní funkce? Toto byla asi má největší otázka, kterou jsem si před začátkem testování Vention Echo Lite E11 Pro pokládal. Uvnitř každého sluchátka se nachází nadprůměrně velký, 13mm měnič, což tak trochu předurčuje basovější přednes. K mému překvapení však nebyl zvuk tak přebasovaný, jak jsem zprvu očekával a i výšky si zde našly nějaké zastoupení. Celkově je ale výstup ze sluchátek poměrně plochý, jen posazený víc do hlubších tónů. Basy zde jsou tedy jasně patrné, avšak v místech, kde by to bylo potřeba postrádám jejich větší razanci. Zejména středy jsou pak zastřené a například při poslechu metalu se symfonickým orchestrem v pozadí se zvuk jednotlivých nástrojů slévá. V klidnějších pasážích, kde má vyniknout zejména interpretův hlas nebo jemné tóny je pak zase na pozadí slyšet jemný šum. Nejde o nic hrozného, řada posluchačů šum možná ani nepostřehne, ale to nic nemění na faktu, že tam je. Přesto není kvalita zvuku vyloženě špatná a nenáročný posluchač, který nemá od sluchátek za 299 Kč přehnaná očekávání bude spokojen. Aplikace Vention a připojení Ke sluchátkům náleží taktéž obslužná aplikace Vention, dostupná jak pro Android, tak iOS. Ta má v době psaní této recenze na Google Play přímo hrůzostrašné hodnocení 1,8 hvězdy a to zejména kvůli tomu, že uživatelům aplikace vůbec nešla spustit. Tento problém však vývojáři již zřejmě opravili, neboť mě aplikace fungovala bez potíží. Zrovna tak jsem neměl sebemenší problémy s párováním a stabilitou připojení a to ani v plném nákupáku, kde je spousta potenciálního rušení. Po spárování se sluchátka spojí s telefonem do 5 vteřin od otevření pouzdra. CHCI SLUCHÁTKA V AKCI Na aplikaci mě štve zejména jedna věc a sice, že při každém spuštění vás tlačí do registrace. Tou sice nemusíte projít, ale pokaždé musíte potvrzovat podmínky použití a teprve potom vstoupit do režimu hosta. Jinak je ale samotná aplikace poměrně přehledná a dobře použitelná. Po připojení sluchátek zde ihned vidíte úroveň nabití obou sluchátek i samotného pouzdra. V rámci nastavení pak máte možnost aktivovat režim ANC, transparentnosti a nebo vše vypnout. Vedle toho je zde i herní režim snižující latenci. Sluchátka jsem zkoušel i s Retroid Pocket G2, jehož recenzi u nás rovněž naleznete, ale rozdíl při hraní jsem nezaznamenal. Rozhodně se nejedná o žádné herní sluchátka s ultra nízkou latencí, ale nebojím se je v tomto ohledu označit za slušný průměr. V aplikaci dále naleznete již zmíněnou možnost nastavení ovládacích gest a ekvalizér. Ten nabízí 6 přednastavených profilů i možnost nastavit si křivku dle vlastních preferencí. Nejedná se o nijak extra pokročilý ekvalizér, nicméně pro základní úpravu zvukového výstupu bohatě postačí. V aplikaci se pak dokonce nachází nástroj pro aktualizaci firmwaru sluchátek. Ten ale tvrdí, že aktuální verze v mých sluchátkách je 0.0.0 a asi bych se ani nedivil, kdyby u toho i zůstalo. Solidní výdrž baterie Sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro pak mohu jen chválit v oblasti výdrže na jedno nabití. Výrobce zde sice udává 6 hodin a já jsem se reálně dostal jen kousek nad 5 hodin při poloviční hlasitosti. I to ale u takto levných sluchátek považuji za velmi dobrý výsledek. Se zapnutým ANC se pak výdrž dostává přibližně na 3 hodiny nepřetržitého přehrávání. Další 4 plná nabití by se pak měla ukrývat v pouzdru. To jsem zkoušel nabíjet bezdrátově a z 15 % se mi na 100 % povedlo dostat přibližně za 2 hodiny. Při nabíjení prostřednictvím USB-C se pak nenechte zaskočit, že port do těla pouzdra nezaleze celý ale přibližně 3 mm z něj trčí. Cena a dostupnost V době psaní této recenze stála sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro na Alze 299 Kč s DPH. Jedná se o cenu ve slevě 38 % z původních 489 Kč s DPH. Vedle černé, jsou sluchátka dostupné také v bílé barevné variantě. VYUŽÍT SLEVU Závěr recenze Vention Echo Lite E11 Pro Hodnotit sluchátka Vention Echo Lite E11 Pro je ve finále snadné i obtížné zároveň. Za akční cenu prostě nevím o adekvátní konkurenci – zvlášť na českém trhu. Pokud se poohlédnete na čínských tržištích, možná najdete ještě lepší poměr cena / výkon, takovéto hledání však již bude nejspíš hraničit s loterií. Sluchátka mají sice slabší, ale rozhodně funkční ANC, výdrž baterie je solidní, na nošení jsou pohodlná. Kompromisní jsou pak zejména mikrofony a kvalita některých použitých materiálů. Také zvuk je s přihlédnutím na cenu slušný. Pokud bych se ale na sluchátka díval optikou běžné ceny, čili necelé pětistovky, zde by se již dalo uvažovat, že pokud se vzdáte funkcí jako ANC a bezdrátové nabíjení, již můžete dostat o něco lépe hrající sluchátka. Rozhodnutí je tedy jako vždy na vás. Pro mě osobně jsou Vention Echo Lite E11 Pro ve finále velmi milým překvapením a myslím si, že realisticky vzato toho za danou cenu snad ani nelze očekávat víc. Klady Cena ANC ergonomie sluchátek bezdrátové nabíjení aplikace s ekvalizérem bezdrátové nabíjení výdrž na baterii Zápory nižší kvalita mikrofonů aplikace neustále nutící do registrace tělo pouzdra se snadno poškrábe Hodnocení redakce: 78 / 100 Máte s podobně levnými TWS sluchátky zkušenosti? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Vašek Švec Vaška prakticky od dětství zajímaly nové technologie, ať už se jednalo o telefony, počítače či třeba auta. V době, kdy většina jeho kapesného padla na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář ANC Bluetooth sluchátka tws VEntion Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! Mají stylový design a solidní zvuk Jakub Kárník 12.12.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024 Chcete si vylepšit zvuk u televize? Xiaomi posílá na globální trh cenově dostupný a elegantní soundbar Jakub Kárník 2.10.2024 Logitech MX Keys S vs. Dell KB700: Kterou klávesnici vybrat? (recenze) Libor Foltýnek 14.11.2024