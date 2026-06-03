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30000mAh powerbanka s displejem pod pětistovku! Tento oblíbený model Vention zlevnil na minimum

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
3.6.2026 08:00
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vention powerbanka jpg

Potřebujete hodně energie na cesty, kemp nebo dovolenou? Vention 30000mAh teď s kódem ALZADNY40 stojí 479 Kč místo 799 Kč. Za tu cenu je to obří kapacita – 108 majitelů ale upozorňuje na dvě věci, které je dobré vědět předem.

CHCI POWERBANKU ZA 479 KČ

Rychlé shrnutí:
Smysl dává jako záložní zdroj na cesty a kemp – kapacita 30000 mAh nabije telefon mnohokrát i víc zařízení najednou.
⚠️ Zvažte, že nabíjení (powerbanky i zařízení) je spíš pomalé a s 587 g jde o těžší kus; USB-C port drží kabel jen průměrně.
💡 Za 479 Kč s kódem ALZADNY40 je poměr cena/kapacita těžko k překonání.

Co říká 108 hodnocení

Majitelé chválí hlavně obří kapacitu za málo peněz, LED ukazatel procent a možnost nabíjet tři zařízení naráz – jeden uživatel s ní na kempu vystačil čtyři dny na telefon, repráček i svítilny. Dvě výtky se opakují: nabíjení je pomalejší (jde o záložní zdroj, ne rychlonabíječku – samotná powerbanka se dobíjí klidně přes noc) a powerbanka je těžká a velká.

Občas narazíte i na recenzi, že prý nemá skutečných 30 000 mAh. Tady pozor – většinou nejde o vadu, ale o fyziku: kapacita se udává při napětí článků 3,7 V, kdežto na výstupu USB je 5 V, takže reálně využijete zhruba 22 000 mAh. Jeden majitel powerbanku proměřil přes 20 cyklů a kapacita deklaraci odpovídala – stejně jako u srovnatelné AlzaPower. Je to tedy normální chování, ne podvod.

Komu se vyplatí

Trefa, pokud chcete levný záložní zdroj na cesty, kemp nebo dovolenou, kde se počítá kapacita víc než rychlost. Pokud naopak potřebujete rychle dobít za pochodu nebo lehkou powerbanku do kapsy, poohlédněte se po menší a svižnější.

CHCI UŠETŘIT 320 KČ

Berete powerbanku spíš na kapacitu, nebo na rychlost nabíjení?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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