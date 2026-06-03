30000mAh powerbanka s displejem pod pětistovku! Tento oblíbený model Vention zlevnil na minimum Hlavní stránka Zprávičky Vention 30000mAh je velkokapacitní powerbanka s LED displejem a třemi výstupy (2× USB-A, 1× USB-C), nabije až 3 zařízení najednou S kódem ALZADNY40 ji teď koupíte za 479 Kč místo původních 799 Kč – tedy o 40 % levněji 108 hodnocení dává 4,5/5 a 90 % doporučuje; skvělá kapacita za pár korun, počítejte ale s pomalejším nabíjením a vyšší hmotností Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete hodně energie na cesty, kemp nebo dovolenou? Vention 30000mAh teď s kódem ALZADNY40 stojí 479 Kč místo 799 Kč. Za tu cenu je to obří kapacita – 108 majitelů ale upozorňuje na dvě věci, které je dobré vědět předem. CHCI POWERBANKU ZA 479 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává jako záložní zdroj na cesty a kemp – kapacita 30000 mAh nabije telefon mnohokrát i víc zařízení najednou.⚠️ Zvažte, že nabíjení (powerbanky i zařízení) je spíš pomalé a s 587 g jde o těžší kus; USB-C port drží kabel jen průměrně.💡 Za 479 Kč s kódem ALZADNY40 je poměr cena/kapacita těžko k překonání. Co říká 108 hodnocení Majitelé chválí hlavně obří kapacitu za málo peněz, LED ukazatel procent a možnost nabíjet tři zařízení naráz – jeden uživatel s ní na kempu vystačil čtyři dny na telefon, repráček i svítilny. Dvě výtky se opakují: nabíjení je pomalejší (jde o záložní zdroj, ne rychlonabíječku – samotná powerbanka se dobíjí klidně přes noc) a powerbanka je těžká a velká. Občas narazíte i na recenzi, že prý nemá skutečných 30 000 mAh. Tady pozor – většinou nejde o vadu, ale o fyziku: kapacita se udává při napětí článků 3,7 V, kdežto na výstupu USB je 5 V, takže reálně využijete zhruba 22 000 mAh. Jeden majitel powerbanku proměřil přes 20 cyklů a kapacita deklaraci odpovídala – stejně jako u srovnatelné AlzaPower. Je to tedy normální chování, ne podvod. Komu se vyplatí Trefa, pokud chcete levný záložní zdroj na cesty, kemp nebo dovolenou, kde se počítá kapacita víc než rychlost. Pokud naopak potřebujete rychle dobít za pochodu nebo lehkou powerbanku do kapsy, poohlédněte se po menší a svižnější. CHCI UŠETŘIT 320 KČ Berete powerbanku spíš na kapacitu, nebo na rychlost nabíjení? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024