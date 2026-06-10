Tahle powerbanka má 20 000 mAh a dva zabudované kabely. Teď stojí jen 413 Kč, uživatelé si ji chválí Hlavní stránka Zprávičky Vention 20000mAh je powerbanka s velkou kapacitou, integrovanými kabely USB-C a Lightning a displejem se stavem baterie S kódem ALZADNY40 stojí 413 Kč místo 689 Kč (sleva 276 Kč) Reálně z ní průměrný telefon nabijete zhruba 2,8× a na Alze má hodnocení 4,6 z 5 (224 hodnocení) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.6.2026 16:01 Žádné komentáře 0 Pokud vám menší 10 000mAh powerbanka, o které jsme psali v pondělí, svou kapacitou nevystačí, většího sourozence ze stejné řady teď také pořídíte výhodně. Vention 20000mAh s kabely USB-C i Lightning v těle teď s kódem ALZADNY40 klesl na 413 Kč z 689 Kč. Od uživatelů si vysloužil hodnocení 4,6/5 na základě více než 200 recenzí. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete větší zásobu energie na cesty a dovolenou s kabely USB-C i Lightning přímo v těle.⚠️ Zvažte, že jde o těžší kousek (přes 430 g) a Alza u něj uvádí vyšší reklamovanost než u menší 10000 verze.💡 Za 413 Kč dostanete dost kapacity na 2–3 nabití telefonu a přehledný displej se stavem baterie. Proč je tahle powerbanka zajímavá Vention 20000mAh stejně jako menší verze řeší kabely USB-C a Lightning přímo v těle, ale přidává dvojnásobnou kapacitu na delší cesty. Reálně z ní průměrný telefon nabijete zhruba 2,8×, takže na víkend i dovolenou většinou nemusíte řešit zásuvku. Přehled o zbývající energii máte na digitálním displeji v procentech a za 413 Kč jde o slušnou porci výdrže za málo peněz. Klíčové parametry lidsky Kapacita 20 000 mAh a výkon 22,5 W jsou na cestovní powerbanku štědré. Integrovaný USB-C kabel zvládne až 22,5 W, Lightning až 12 W a k tomu máte USB-A i USB-C porty s Power Delivery 3.0. Praktická poznámka pro cestovatele: kapacita odpovídá přibližně 74 Wh, takže se vejde pod letecký limit 100 Wh a obvykle ji vezmete na palubu (přesná pravidla si ověřte u aerolinky). Daní za výdrž je hmotnost přes 430 g – v kapse je to znát. KOUPIT ZA 413 KČ Praktická stránka: porty, displej, dobíjení Powerbanka má dva vstupy (USB-C a Micro USB) a několik výstupů, takže nabijete telefon i tablet zároveň. Stejně jako u menší verze platí, že integrovaným USB-C kabelem dobíjíte jen připojená zařízení, ne samotnou powerbanku – k jejímu dobití potřebujete samostatný kabel do vstupu. Počítejte i s delší dobou dobíjení (u takhle velké kapacity klidně několik hodin) a s tím, že plastový displej se snadno poškrábe. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,6 z 5 z 224 hodnocení a 88 % zákazníků ji doporučuje. Nejčastěji lidé chválí velkou výdrž (někomu vydrží i dva dny a dvě plná nabití telefonu), integrované kabely a displej se stavem baterie a celkový poměr cena/kapacita pod sedm stovek. Slabší stránky je ale fér zmínit. Alza u této 20000 varianty uvádí reklamovanost 3,05 %, tedy znatelně víc než u menší 10000 verze, a v recenzích se objevuje několik vadných kusů (powerbanka se přestala nabíjet nebo nafoukla). Část uživatelů řeší pomalejší nabíjení přes integrovaný Lightning kabel a hmotnost – jeden recenzent ji trefně popsal jako pořádnou cihlu. Pokud ji koupíte, vyplatí se případnou závadu řešit hned v záruce. VYUŽÍT KÓD ALZADNY40 Kdy to smysl nedává Pokud chcete lehkou powerbanku do kapsy na každý den, bude pro vás přes 430 g moc a lepší volbou je menší 10000 verze. Méně se hodí i tehdy, když potřebujete co nejvyšší nabíjecí výkon – tady jste limitováni 22,5 W. A jestli máte jen zařízení s USB-C, integrovaný Lightning kabel nevyužijete. Vzhledem k vyšší reklamovanosti je rozumné zvážit i dražší alternativu, pokud chcete mít větší jistotu. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 413 Kč místo 689 Kč je Vention 20000mAh vydatná cestovní powerbanka pro každého, kdo chce na dovolenou nebo delší výlet zásobu na zhruba 2,8 nabití telefonu a kabely vždy po ruce. Díky kapacitě kolem 74 Wh ji vezmete i do letadla. Počítejte ale s vyšší hmotností a vyšší reklamovaností – kdo chce lehký kousek do kapsy nebo maximální spolehlivost, ať zváží menší verzi či dražší alternativu. CHCI VĚTŠÍ POWERBANKU Vyhovuje vám velká kapacita za cenu vyšší hmotnosti, nebo radši nosíte lehčí powerbanku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! 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