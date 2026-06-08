Oblíbená 10 000mAh powerbanka za méně než tři stovky. Alza zlevnila model se zabudovanými kabely Hlavní stránka Zprávičky Vention 10000mAh je kompaktní powerbanka s integrovanými kabely USB-C a Lightning a displejem se stavem baterie S kódem ALZADNY40 stojí 293 Kč místo 489 Kč (sleva 196 Kč) Má hodnocení 4,6 z 5 (223 hodnocení) a kabely USB-C i Lightning máte přímo v těle Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Potřebujete novou powerbanku na cesty a prioritou je pro vás praktičnost a nízká cena? Vention 10000mAh má kabely USB-C i Lightning přímo v těle a teď s kódem ALZADNY40 klesla na 293 Kč z 489 Kč. Uživatelé v recenzích si ji vesměs pochvalují a celkově se už prodalo přes 2 000 kusů. CHCI POWERBANKU V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete levnou cestovní powerbanku s kabely v těle a displejem na dobití telefonu během dne.⚠️ Zvažte, jestli nepotřebujete velkou kapacitu na víkend bez zásuvky nebo co nejrychlejší nabíjení – tady jsou kompromisy.💡 Za 293 Kč jde o praktický kousek do kapsy či kabelky s dobrým poměrem cena/výbava. Proč je tahle powerbanka zajímavá Vention 10000mAh řeší to, co u powerbank otravuje nejvíc: kabely USB-C a Lightning má rovnou v těle, takže na cesty nemusíte balit nic navíc. K tomu přidává digitální displej se zbývající kapacitou v procentech, takže přesně víte, na čem jste. Díky kompaktním rozměrům a hmotnosti 247 g se vejde do kapsy i kabelky a za 293 Kč jde o praktický doplněk za málo peněz. Klíčové parametry lidsky Kapacita 10 000 mAh a celkový výkon 22,5 W jsou na cestovní powerbanku standard. Integrovaný USB-C kabel zvládne až 22,5 W, integrovaný Lightning až 12 W a kromě nich máte k dispozici i USB-A a USB-C porty s podporou Power Delivery 3.0. Důležité je realistické očekávání kapacity: z deklarovaných 10 000 mAh kvůli ztrátám při převodu napětí reálně průměrný telefon v roce 2026 nabijete zhruba 1,3× až 1,5× – tedy jednou plně z nuly a podruhé přibližně do poloviny. KOUPIT ZA 293 KČ Praktická stránka: porty, displej, dobíjení Powerbanka nabídne dva vstupy (USB-C a Micro USB) a několik výstupů, takže nabijete víc zařízení najednou – třeba telefon a sluchátka zároveň. Jeden praktický detail z recenzí stojí za zdůraznění: integrovaným USB-C kabelem dobíjíte jen připojená zařízení, ne samotnou powerbanku. K jejímu dobití tak potřebujete samostatný kabel do vstupního portu, což trochu kazí jinak bezkabelovou myšlenku. Displej navíc není krytý sklem, ale plastem, který se snadno poškrábe. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,6 z 5 z 223 hodnocení, 88 % zákazníků ji doporučuje a prodalo se jí přes 2 000 kusů. Lidé nejčastěji oceňují integrované kabely a displej se stavem baterie, kompaktní velikost a celkový poměr cena/výbava. Pro dobíjení telefonu během dne ji většina hodnotí jako spolehlivou. VYUŽÍT KÓD ALZADNY40 Kritika míří hlavně na detaily. Část uživatelů upozorňuje, že integrované kabely jsou náchylnější na opotřebení a je potřeba s nimi zacházet opatrně, jiným vadí, že nabíjení přes integrovaný kabel bývá pomalejší než přes klasický port. Objevují se i poznámky na nižší reálnou efektivitu (nabití telefonu z poloviny ubere větší část kapacity) a ojediněle na vadný kus. Většina těchto výhrad ale odpovídá tomu, co lze v této cenové třídě čekat. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete velkou kapacitu na víkend bez zásuvky nebo co nejrychlejší nabíjení náročného telefonu, sáhněte po modelu s 20 000 mAh a vyšším výkonem. Méně se hodí i tehdy, když chcete powerbanku dobít stejným kabelem, který z ní vede – to tady nejde. A pokud máte jen zařízení s USB-C, integrovaný Lightning kabel pro vás bude zbytečný a oceníte spíš variantu bez něj. Verdikt: pro koho se to vyplatí Za 293 Kč místo 489 Kč je Vention 10000mAh šikovná cestovní powerbanka pro každého, kdo chce mít kabely USB-C i Lightning vždy po ruce a přehled o kapacitě na displeji. Na dobití telefonu během dne (reálně zhruba 1,3–1,5× plného nabití) odvede dobrou práci za málo peněz. Náročnější uživatelé toužící po velké kapacitě a maximální rychlosti ale udělají líp s výkonnějším modelem. CHCI POWERBANKU NA CESTY Vyhovují vám powerbanky s integrovanými kabely, nebo radši nosíte vlastní? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce powerbanka příslušenství Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024