Skvěle vybavená 20 000mAh powerbanka Vention hodně zlevnila. Má chytrý displej a 165W výkon Hlavní stránka Zprávičky Powerbanka Vention s kapacitou 20 000 mAh a výkonem 165 W je nyní k mání za 1 259 Kč Zařízení disponuje TFT displejem, který zobrazuje nejen stav nabití, ale také teplotu či zdraví baterie Součástí balení je integrovaný 50cm USB-C kabel s textilním opletem pro okamžité použití Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.2.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky s vysokým výkonem se v posledních letech staly nepostradatelným společníkem nejen pro majitele chytrých telefonů, ale také pro uživatele notebooků a tabletů. Pokud hledáte model, který zvládne nabít prakticky cokoliv a ještě vás bude informovat o svém stavu, máme pro vás zajímavý tip. Vention 20000mAh Power Bank 165W je nyní na Alze k dispozici se slevou 30 %, tedy za 1 259 Kč místo původních 1 799 Kč. Výkon, který uspokojí i majitele notebooků Powerbanka Vention nabízí kapacitu 20 000 mAh (74 Wh), což v praxi znamená několikanásobné nabití běžného smartphonu nebo kompletní doplnění energie do tabletu. Celkový výkon 165 W přitom umožňuje nabíjet i náročnější zařízení včetně některých notebooků. Maximální výkon na jeden USB-C port činí 100 W, přičemž při současném nabíjení dvou zařízení přes USB-C porty lze dosáhnout kombinace 100 W + 65 W. K dispozici jsou celkem tři výstupní porty – dva USB-C a jeden USB-A. Powerbanka podporuje standard USB Power Delivery 3.0, takže kompatibilní zařízení nabije výrazně rychleji než běžné adaptéry. Samotnou powerbanku pak díky 100W vstupu dobijete přibližně za 1,5 hodiny. TFT displej s užitečnými informacemi Zajímavým prvkem je TFT displej, který nezobrazuje pouze aktuální stav nabití v procentech. Uživatelé na něm najdou také informace o teplotě zařízení, což může být užitečné při intenzivním používání. Displej dále nabízí počítadlo nabíjecích cyklů a ukazatel zdraví baterie, takže máte neustálý přehled o kondici powerbanky. Stav nabíjení je navíc doplněn o emotikony pro rychlou vizuální orientaci. Praktické provedení s integrovaným kabelem Vention myslel i na praktickou stránku věci. Součástí powerbanky je zabudovaný 50cm USB-C kabel s textilním opletem, takže nemusíte nosit další kabely. Rozměry 5,34 × 15,88 × 5 cm jsou na danou kapacitu přijatelné a zařízení se vejde do batohu i větší kabelky. O dlouhou životnost se starají Li-Polymer články, které vydrží několik stovek nabíjecích cyklů. Pro koho je powerbanka vhodná? Vention 20000mAh Power Bank 165W ocení především cestovatelé a lidé pracující na cestách, kteří potřebují nabíjet notebook i telefon současně. Vysoký výkon 100 W na jeden port z ní dělá vhodnou volbu i pro majitele MacBooků a ultrabook. Naopak pokud hledáte pouze kompaktní powerbanku na dobití telefonu, existují menší a levnější alternativy. Používáte powerbanku s vysokým výkonem pro nabíjení notebooku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024