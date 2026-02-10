TOPlist

Skvěle vybavená 20 000mAh powerbanka Vention hodně zlevnila. Má chytrý displej a 165W výkon

  • Powerbanka Vention s kapacitou 20 000 mAh a výkonem 165 W je nyní k mání za 1 259 Kč
  • Zařízení disponuje TFT displejem, který zobrazuje nejen stav nabití, ale také teplotu či zdraví baterie
  • Součástí balení je integrovaný 50cm USB-C kabel s textilním opletem pro okamžité použití

Adam Kurfürst
10.2.2026 20:00
Vention 20000mAh Power Bank 165W na pozadi se zari

Powerbanky s vysokým výkonem se v posledních letech staly nepostradatelným společníkem nejen pro majitele chytrých telefonů, ale také pro uživatele notebooků a tabletů. Pokud hledáte model, který zvládne nabít prakticky cokoliv a ještě vás bude informovat o svém stavu, máme pro vás zajímavý tip. Vention 20000mAh Power Bank 165W je nyní na Alze k dispozici se slevou 30 %, tedy za 1 259 Kč místo původních 1 799 Kč.

Výkon, který uspokojí i majitele notebooků

Powerbanka Vention nabízí kapacitu 20 000 mAh (74 Wh), což v praxi znamená několikanásobné nabití běžného smartphonu nebo kompletní doplnění energie do tabletu. Celkový výkon 165 W přitom umožňuje nabíjet i náročnější zařízení včetně některých notebooků. Maximální výkon na jeden USB-C port činí 100 W, přičemž při současném nabíjení dvou zařízení přes USB-C porty lze dosáhnout kombinace 100 W + 65 W.

Vention 20000mAh Power Bank 165W render

K dispozici jsou celkem tři výstupní porty – dva USB-C a jeden USB-A. Powerbanka podporuje standard USB Power Delivery 3.0, takže kompatibilní zařízení nabije výrazně rychleji než běžné adaptéry. Samotnou powerbanku pak díky 100W vstupu dobijete přibližně za 1,5 hodiny.

TFT displej s užitečnými informacemi

Zajímavým prvkem je TFT displej, který nezobrazuje pouze aktuální stav nabití v procentech. Uživatelé na něm najdou také informace o teplotě zařízení, což může být užitečné při intenzivním používání. Displej dále nabízí počítadlo nabíjecích cyklů a ukazatel zdraví baterie, takže máte neustálý přehled o kondici powerbanky. Stav nabíjení je navíc doplněn o emotikony pro rychlou vizuální orientaci.

Praktické provedení s integrovaným kabelem

Vention myslel i na praktickou stránku věci. Součástí powerbanky je zabudovaný 50cm USB-C kabel s textilním opletem, takže nemusíte nosit další kabely. Rozměry 5,34 × 15,88 × 5 cm jsou na danou kapacitu přijatelné a zařízení se vejde do batohu i větší kabelky. O dlouhou životnost se starají Li-Polymer články, které vydrží několik stovek nabíjecích cyklů.

Vention 20000mAh Power Bank 165W polozena render

Pro koho je powerbanka vhodná?

Vention 20000mAh Power Bank 165W ocení především cestovatelé a lidé pracující na cestách, kteří potřebují nabíjet notebook i telefon současně. Vysoký výkon 100 W na jeden port z ní dělá vhodnou volbu i pro majitele MacBooků a ultrabook. Naopak pokud hledáte pouze kompaktní powerbanku na dobití telefonu, existují menší a levnější alternativy.

Používáte powerbanku s vysokým výkonem pro nabíjení notebooku?

