Velký update fotoaparátu: Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro fotí nyní mnohem lépe

Nedávno představené telefony Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro získávají velký update fotoaparátu. Telefon si vede v prodejích hlavně díky svému skvělému fotoaparátu a Xiaomi nezahálí a chce z telefonu vymáčknout úplné maximum. Co tedy aktualizace vylepší?

Zde je kompletní seznam nových či vylepšených funkcí:

Super Video stabilization aktualizace

Super Stabilizer Plus

Větší poměr stran

Lepší stabilizace při třesení rukou

Standardní videozáznam podporuje zoom

Podpora plynulého přiblížení

Podpora fotografování v režimu Hitchcock

Nastavitelné parametry pro nahrávání video v Pro režimu

Efekty lze kdykoliv upravit

Lze nastavit vyvážení bílé, ostření, čas závěrky, ISO či EV

8K video

Pořízení 8K screenshotu jedním kliknutím

Funkce Video tag

Nahrávání videa po dlouhou, blíže nespecifikovanou dobu

Možnost vytvořit Album s klíčovými snímky

Album video komprese

Komprese obrazu bez ztráty kvality

Snadno lze ušetřit více než 50 % úložiště

Bohužel některé novinky a opravy jsou i v originálním překladu poměrně nejasné a neříkají, co přesně přinesou. Přesto je zde zřejmé, že Xiaomi razantně zlepší stabilizaci videa, nabídne uživatelům natáčet delší videa, umožní nastavit parametry během natáčení či zde přibude možnost komprese bez ztráty kvality, kde ušetříme přes 50 % místa. Mohlo by to znamenat přítomnost HEVC kodeku. Aktualizace bude dostupná všem uživatelům a to na začátku dubna.

Co říkáte na velký update fotoaparátu Mi 10?

