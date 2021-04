Zábava nejen pro děti: Pozvěte si domů virtuálního velikonočního zajíčka

Pokud patříte do skupiny lidí, kteří se s ohledem na šíření koronaviru nadále snaží co nejméně stýkat s ostatními, budete mít nejspíš i letos trochu méně veselé a cestováním a setkáváním nabité Velikonoce. Smutné to asi bude nejvíc pro děti, pro které jsou pomlázka, výslužka a další tradice velmi oblíbené. Stejně jako například zajíček, který tyto svátky doprovází. Nejen pro ty, kteří budou během těchto svátků doma, si Google nachystal digitální podobu tohoto symbolu. Virtuální velikonoční zajíček je k dispozici v Google vyhledávání na mobilu.

Stejně jako u ostatních objektů a zvířat, kterých jsou ve stejném duchu k dispozici spousty, je i u zajíčka možné jej prostřednictvím displeje pustit do vlastního bytu nebo třeba na zahradu. Zajíček je “živý” a svou pozici umí přizpůsobit okolí.

Pokud jej chcete ve vašem reálném prostředí zobrazit, stačí vyhledat “velikonoční zajíček” v Google vyhledávání a ve výsledcích kliknout na Zobrazit ve 3D. Pak stačí kliknout na Zobrazit v prostoru a počkat, až se po naskenování ploch zajíček objeví. Pro spuštění této funkce je potřeba mít kompatibilní mobil.

Kolikrát už jste zkoušeli virtuální 3D objekty v Google vyhledávání?