Vánoční digitální detox: Huawei radí, jak prožít svátky víc offline

Říká vám něco pojem digitální detox? Jestli jste už někdy řešili problém s přílišnou vazbou na počítač nebo telefon, víte, o čem je řeč. Rizika toho, že máme před očima displeje až moc často, začali vnímat a řešit dokonce i výrobci a vývojáři. Dá se tedy hovořit o jakési sociální odpovědnosti těch, kteří nás do této situace vlastně dostávají. Google například od verze 9 Pie vložil do systému Android utilitu Digitální rovnováha, která čas používání telefonu hlídá. V tomto svátečním čase vlastním dílem přispěla také společnost Huawei. Vydala čtyřbodový návod, jak se pokusit Vánoce prožít co nejvíce offline. Nebo používání telefonu alespoň rozumně omezit.

1. Stop notifikacím

Cinkání notifikací nebo blikání diody je způsob, jak nás zejména sociální sítě extrémně pohlcují. “Jedno cinknutí může stačit k tomu, abychom smartphone vzali do ruky a na dlouhé minuty jej zase neodložili. Zkuste si notifikace vypnout u všech aplikací, nebo alespoň u těch méně důležitých. A pokud vás někdo potřebuje opravdu urgentně zastihnout, vždy vám může zavolat,” doporučuje firma.

2. Zbavte se kecálků

Toto je vyšší level předchozího doporučení. Notifikace vás nebudou tolik otravovat, když prostě nebudete mít v telefonu tolik aplikací, které je používají. Patří mezi ně rozhodně všemožné chatovací nástroje, kterými jsme si zvykli nahradit různé formy jiné komunikace. “V současnosti jsme si tak zvykli raději si s přáteli vyměnit desítky zpráv než jim na pár minut zavolat. Telefonát vám přitom může ušetřit spoustu času a také dokáže předejít celé řadě nepochopení, ať už jde o tón hlasu nebo použití ironie, které ze zpráv nejsou zřejmé. Odinstalujte sociální sítě, buďte trochu „oldschool“ a využívejte mobil už zase jen na volání,” dodává čínský výrobce další bod, jak na digitální detox.

3. Do postele bez telefonu

Displej telefonu je pro mnohé z nás poslední věcí, kterou před usnutím vidíme. A to samé platí o ranním vstávání. Jde o silný současný trend, který představuje i zdravotní riziko. “Smartphony jako i jiná elektronická zařízení totiž vysílají modré světlo. To narušuje tvorbu melatoninu v našem těle a narušuje rytmus našich vnitřních hodin –

jinak řečeno, tělo si tak i večer stále myslí, že je den. To vše může dlouhodobě vést k poruchám spánku či migrénám. Ideální je nepoužívat smartphone hodinu až dvě před spaním. Pokud si ale i tak chcete pustit krátké video nebo odepsat na zprávu, ujistěte se, že váš telefon umožňuje takové nastavení displeje, které dokáže právě toto modré záření redukovat,” popisuje Huawei další doporučení.

4. Povolejte na pomoc aplikaci

Pokud vám předchozí tři body nepomohly, nebo jste je prostě nedokázali splnit, máte ještě jednu možnost. K té ale vede jeden starý známý první krok – přiznat si, že máte problém. Pak jsou řešením “balanční” aplikace. O jedné jsme psali v úvodu, v Obchodě Play jich ale najdete celou řadu. “Pro lepší přehled si také můžete nainstalovat aplikace, které vám ukáží, jak často v průběhu dne kontrolujete telefon, nebo kolik času trávíte pouhým brouzdáním po internetu. Možná vám toto zjištění ve vašem detoxu pomůže,” uzavírá společnost.

Zkusíte přes Vánoce omezit používání telefonu?