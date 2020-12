Nejlepší vánoční dárky do 8000 Kč

Poznámka redakce Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Oculus Go

Oculus Go jsou bezdrátové brýle od neméně známého výrobce, který mimochodem vlastní už nějakou dobu Facebook. Platforma Oculus Go funguje s nejrůznějšími aplikacemi jako je Netflix, Facebook 360, Discovery VR a dalšími. Mimo to na nich lze hrát více než 1000 různých her. Samotný displej uvnitř má rozlišení 2560 x 1440 pixelů a podporuje až 72 Hz frekvenci. Pokud tedy máte v rodině hráče, který po VR prahne, tímto mu uděláte jistě radost. Cena se pohybuje okolo 6 000 korun.

Android tablet nebo iPad

Za 8 000 Kč se dá pořídit už velice zajímavý tablet, který může sloužit nejen na zábavu, ale také práci. Z Android tabletů můžeme zmínit třeba Huawei MatePad 10,4“, Lenovo Tab M10, Samsung Galaxy Tab S6 Lite nebo Samsung Galaxy Tab A7 10.4. Za nás ale nejlépe poslouží Apple iPad 2019, který se na některých e-shopech dá sehnat dokonce i pod tuto částku. Apple totiž tablety opravdu umí a bude mít jeden z nejlepších displejů, nejlepší výkon i výdrž baterie. Jablečný tablet je čím dál tím populárnější také ve školách. Pokud tedy máte školáka a chcete, aby pro něj byla výuka zajímavější, bude iPad skvělou volbou. Navíc je možnost dokoupit k němu Apple Pencil, což je obecně také jeden z nejlepších stylusů.

Chytrá televize

V dnešní době spousta lidí konzumuje obsah čistě z mobilních telefonů a to včetně třeba Netflixu. Proč tedy neudělat radost a nekoupit na tyto účely televizi či monitor? K velkému zobrazovadlu lze navíc připojit i ostatní věci jako je například herní konzole, nebo prostředí Samsung DeX, které mají k dispozici dražší Samsung telefony. K němu pak stačí dokoupit klávesnici a myš a rázem máte z telefonu počítač. Monitor však může udělat radost i v případech, kdy dotyčný hraje hry a má pouze 60 Hz monitor. Koupí 144 Hz monitoru mu uděláte jistě obrovskou radost. Za naší redakci bychom z monitorů vypíchnuli 27″ Samsung Odyssey C27RG50, pro klasickou práci pak Philips 276E8VJSB. Z televizí stojí za zmínku 43″ Philips 43PUS7505 nebo 32″ Samsung UE32T5372.

Nintendo Switch (Lite) nebo jiná konzole

Jestliže máte doma někoho, kdo rád hraje hry na telefonu či tabletu, proč mu nezkusit koupit herní konzoli? Máme na mysli především Xbox One, Playstation 4, ovšem jako zajímavá volba se může jevit také Nintendo Switch či jeho Lite verze. Nové jsou konzole sice trochu přes rozpočet, ovšem nákup nové konzole se dle nás v dnešní době nevyplatí. Na různých bazarových serverech (bazoš, sbazar) můžete koupit herní konzoli se spoustou her a to za velmi zajímavé peníze. Jasně, nové konzole jsou sice tu, ovšem dá se počítat s tím, že hry budou nějaký čas vycházet i na ty starší. Graficky vypadají hry furt slušně a potěší zejména fakt, že je na ně hromada her.

Soundbar

Soundbar je skvělá věc, která vám zajistí úplně jiný zážitek ze sledování filmů a seriálů. Obecně totiž televize logicky nemají tak dobré reproduktory. Většinou jsou umístěny na zadní straně a televize nemůže podávat nadprůmerný zvuk či dokonce basy. Proto pokud znáte někoho, kdo je milovníkem filmů a soundbar nemá, jeho koupí mu uděláte velkou radost. Soundbary se dají koupit za pár tisíc, ale také za několik desítek tisíc. Za nás je skvělá volba Sonos BEAM, který je však trochu dražší. Chybu neuděláte ani s Samsung HW-Q60T nebo BOSE Solo 5.

Notebook

Jestliže chcete zůstat při PC a nemáte zájem kupovat tablet, je zde několik možností. Buďto koupíte nějaký základní notebook s procesory AMD Athlon, Intel Celeron/Pentium, malou kapacitou RAM a špatným zpracováním. Neberte nás špatně, takový notebook na základní práci s office a internetem stačí, ale lepší volbou bude nějaký repas. Mluvíme převážně o modelech Lenovo ThinkPad, které jsou velice kvalitní a nové stojí klidně i 40 000 Kč. Sami jsme před rokem kupovali do rodiny jeden takový s procesorem Intel Core i5 čtvrté generace, 256 GB SSD diskem a Full HD displejem a nemůžeme si jej vynachválit. Do školy, na běžnou práci a třeba i nenáročné hry jako třeba The Sims 4 či League of Legends se jedná o ideální volbu. V Česku funguje spousta e-shopů s nabídkou těchto notebooků, takže stačí podívat.