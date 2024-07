Místo ohňostroje použijeme drony, říkali. Bude to show, říkali. Byla. Ale trochu jiná, než se plánovalo. Z 200 použitých dronů jich totiž 55 skončilo v jezeře Angle Lake, nad kterým se světelná dronová show pořádala.

Dnešní doba nepřeje ničemu, co hoří a kouří, ať je to automobil se spalovacím motorem nebo klasický ohňostroj. Zatímco automobily se více či méně úspěšně nahrazují elektromobily, v případě ohňostrojů je to složitější, protože větší roli hrají emoce. V americkém městě SeaTac se rozhodli dát šanci modernímu pojetí a klasický ohňostroj na oslavu Dne nezávislosti (4. července) uvedla dronová show.

#epicfail of @SeaTacWA drone show following the #fireworks show at Angle Lake. Drones just started falling into the lake at the very beginning of the show. Not sure why. Anybody have any thoughts? pic.twitter.com/R3Qyw63HZv

— Matt Markovich (@mattmarkovich) July 5, 2024