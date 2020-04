Očekávaný dron DJI Mavic Air 2 a jeho funkce odhaleny v certifikaci

Patříte mezi fanoušky dronů? Tak to vás pravděpodobně neminula informace, že se na trh blíží nový model Mavic Air 2 od celosvětově populární čínské společnosti DJI. Nástupce dva roky starého dronu by měl být představen 27. dubna. Ještě před oficiálním odhalením se ale dostaly na povrch velké spousty specifikací. A to díky zveřejněným dokumentům z brazilské certifikace ANATEL. Součástí úniku jsou jak reálné fotografie, tak i snímky z manuálu přístroje. Oba tyto zdroje společně odkrývají specifikace očekávaného dronu Mavic Air 2. Samozřejmostí je, že mozkem celého zařízení je ovladač, do kterého je nutné připojit mobilní telefon s patřičnou aplikací.