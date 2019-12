Jedna kamera, průstřel a navrátilec jack. Máme uniklé snímky Pixelu 4a

Další změnou, kterou lze letmým pohledem očekávat, bude asi absence Soli radaru. Podle snímků pro něj nezbude místo. A jeho vynechání nejspíš bude i reakcí na problémy s certifikáty v některých zemích. Na zadní straně telefonu je vidět senzor pro otisk prstů. To by mohlo ukazovat také na chybějící obličejový 3D skener. Podle odhadů by měl mít telefon obrazovku o velikosti 5,7 – 5,8 palce. Díky menším rámečkům by ale měl být trochu kompaktnější než Pixel 3a. Cena by ale měla být s předchozím “a” modelem srovnatelná, tedy cca 11 tisíc Kč. Termín vpuštění na trh se odhaduje na květen 2020. Všechny dostupné uniklé snímky chystaného telefonu Pixel 4a si můžete prohlédnout v galeriích.

Uniklé specifikace:

displej o velikosti 5.7 – 5.8 palců

průstřel na přední kameru vlevo nahoře

rozměry 144.2 x 69.5 x 8.2 mm

jack konektor

USB-C

senzor pro otisk prstů na zadní straně

jedna zadní kamera

Další očekávané parametry:

plastové tělo

OLED displej s rozlišením 1080 x 2160 px a Asahi Dragontrail ochranou

procesor Qualcomm Snapdragon 765

4GB RAM / 64GB ROM

12.2MP hlavní kamera, 8MP selfie kamera

baterie s kapacitou 3,000-3,200mAh

Co říkáte na očekávané parametry telefonu Pixel 4a?

