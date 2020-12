Internetem koluje fotka mobilu trčícího z kapsy. Je to Xiaomi Mi 11?

Po hodně dlouhé době se na internet dostala fotka související s očekávanou novinkou, kterou bychom mohli označit jako skutečný únik. Zatímco běžně se potkáváme se snímky z registračních procesů nebo podezřele kvalitní fotky z továren, teď před sebou máme snímek mobilu, který někomu trčí z kapsy. S největší pravděpodobností uniklá fotka ukazuje model Xiaomi Mi 11 či Mi 11 Pro. Tedy jednu z očekávaných vlajkových lodí této čínské firmy. I když jde na obrázku vidět velmi malá část telefonu, fotografovi se podařilo zachytit poměrně průkaznou část. Totiž modul s fotoaparáty.

Není úplně jasné, kdo kdy a kde fotku pořídil (alespoň z původního příspěvku na Weibo to vyčíst nejde), ale designově přístroj odpovídá dřívějším únikům k Xiaomi Mi 11. Na tmavě šedých až černých zádech mobilu je vidět zaoblený modul s foťáky, kterému dominuje hlavní senzor v lesklém kroužku. Nic moc dalšího snímek neukazuje, ale je zajímavé, že se něco takového vůbec objevilo. Je otázkou, jak uniklá fotka Xiaomi Mi 11 vznikla. Hraje s veřejností čínská společnost sofistikovanou marketingovou hru, nebo jde o skutečný únik. Tak či onak by prý měla být série Mi 11 uvedena ještě před koncem roku. A to s nejnovějším Qualcomm čipsetem Snapdragon 888 v těle.

Je podle vás fotka skutečný únik, nebo promyšlený plán?

Zdroj: MSP