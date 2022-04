Chytré telefony s hardwarovou QWERTY klávesnicí již prakticky vymřely, přesto se čas od času objeví někdo, kdo se pokusí tento koncept oprášit a prorazit s ním na současném trhu. Nyní je to společnost Unihertz, která hodlá již brzy spustit Kickstarterovou kampaň na podporu smartphonu Unihertz Titan Slim, u nějž je cítit silný vliv smartphony legendy světa komunikátorů – BlackBerry.

Unihertz Titan Slim alias BlackBerry Key 3?

Příběh BlackBerry ve světě smartphonů zde asi nemusíme nijak zvlášť omílat. Snaha razit si svou vlastní cestu následovaná koketováním s OS Android a v konečné fázi licencováním své značky prostě nedopadla. A i jako fanoušci systému se zeleným robotem v čele musíme uznat, že nás to velmi mrzí a je škoda, že na současném trhu není trošku větší diverzita. Oproti tomu společnost Unihertz budou patrně znát spíše jen zapálení fanoušci světa mobilních technologií. Asi vás nepřekvapí, že se jedná o čínského výrobce. Ten o sobě dává pravidelně vědět zejména formou Kickstarterových kampaní a poprvé jste o něm mohli slyšet ve spojitosti s tehdy nejmenším Android smartphonem na světě – Unihertz Jelly.

Po celkem šesti více i méně úspěšných smartphonech přichází na řadu, pro výrobce možná šťastná, sedmička v podobě Unihertz Titan Slim. Kampaň pro tento smartphone by měla být na Kickstarteru spuštěna co nevidět a na nějaké detailnější informace o připravované novince si tak budeme muset ještě počkat. Nicméně z prvního obrázku je patrné, že se výrobce nechal při návrhu novinky silně inspirovat smartphony BlackBerry – konkrétně pak zejména modely Key. Protáhlý telefon s QWERTY klávesnicí navazující na displej by přitom dle výrobce mělo být snadné ovládat jednou rukou a díky standardnímu poměru stran by neměl být problém ani s aplikacemi. Dokonce se dostalo i na dotykový “trackpad” známý třeba právě z některých smartphonů Blackberry.

T1 Tomahawk: Schopnější metr jste neviděli. Patří k němu i aplikace čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Bohužel, stran specifikací o smartphonu nevíme nic a zatím si jen můžeme domýšlet, jaký hardware nabídne. Nezbývá tak než čekat na spuštění Kickstarterové kampaně, kde bychom se měli dozvědět více informací. Poté co společnost OnwardMobility získala práva na výrobu telefonů BlackBerry a následně o ně kvůli vlastnímu krachu přišla představuje Unihertz na delší dobu pravděpodobně jedinou naději pro příznivce QWERTY klávesnic.

Uvítali byste na trhu telefon s QWERTY klávesnicí ve stylu BlackBerry Key?

Zdroj: AndroidAuthority.com, Unihertz.com