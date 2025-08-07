Ulefone Armor 29 Ultra je šílenost! Má 21 200 mAh baterku, noční vidění a vysoký výkon Hlavní stránka Zprávičky Ulefone Armor 29 Ultra přichází s baterií o kapacitě 21 200 mAh a váží skoro 700 gramů Telefon má dva AMOLED displeje, noční vidění a svítilnu s 570 LED diodami Pod kapotou pracuje Dimensity 9300+ s 16 GB RAM, cena startuje pod 1000 dolary Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Ulefone pokračuje v tom, v čem je nejlepší – vyrábí telefony, které přežijí apokalypsu. Nový Armor 29 Ultra je dalším přírůstkem do rodiny odolných smartphonů, tentokrát s baterií, která by mohla napájet malou vesnici. S 21 200 mAh je to spíš powerbanka s displejem než klasický mobil. Jenže někdo takové monstrum prostě potřebuje. Baterie na týden v kuse Dva displeje a vojenská odolnost Výkon a speciální vychytávky Pro koho je tohle monstrum určené Baterie na týden v kuse Hlavní prodejní argument je jasný – výdrž. Ulefone slibuje 1140 hodin v pohotovostním režimu, což je skoro 48 dní. Při volání má telefon vydržet 114 hodin, u přehrávání videa 27 hodin. Reálně to znamená, že při běžném používání dobíjíte možná jednou týdně. Za to ale platíte daň v podobě rozměrů – telefon má tloušťku 33,8 milimetru a váží 688 gramů. To je víc než tři běžné telefony dohromady. Zajímavá je funkce reverzního nabíjení s výkonem 10 W. Telefon tak může sloužit jako powerbanka pro sluchátka, hodinky nebo v nouzi i jiný mobil. Vzhledem ke kapacitě baterie to dává smysl – máte energii na rozdávání. Dva displeje a vojenská odolnost Armor 29 Ultra má 6,67palcový AMOLED displej s rozlišením 1080 × 2400 pixelů. To je standard, který čekáte. Zajímavější je druhý 1,04palcový AMOLED displej na zádech, který může zobrazovat notifikace, čas nebo základní informace bez nutnosti otáčet telefon. U takto těžkého zařízení je každé ušetřené otočení dobrá zpráva pro vaše zápěstí. Odolnost je certifikovaná podle standardů IP68/IP69K a MIL-STD-810H. Telefon přežije ponoření do vody, pády, extrémní výkyvy teplot a prach. Zpevněné rohy by měly ochránit při pádu, což se u téhle váhy hodí. Výkon a speciální vychytávky Pod kapotou pracuje MediaTek Dimensity 9300+, což je překvapivě výkonný čipset pro odolný telefon. V podstatě jde o loňský TOP model. S 16 GB RAM a 1TB úložištěm nemáte problém s výkonem ani místem. Procesor zvládá 5G a dual SIM, takže z pohledu konektivity jste pokrytí. Ulefone přidal pár specialit, které ocení specifické profese. 64Mpx kamera s nočním viděním (senzor OV64B) se hodí pro dobrodruhy, hlavní 50Mpx fotoaparát používá senzor Sony IMX989. Nejbizarnější je LED svítilna na zádech – 570 jednotlivých LED diod s výkonem až 1000 lumenů. To už není baterka, to je reflektor. Pro koho je tohle monstrum určené Armor 29 Ultra není telefon pro každého. Není to ani telefon pro většinu lidí. Je to pracovní nástroj pro specifické profese – stavbaře, záchranáře, vojáky, dobrodruhy nebo lidi pracující v extrémních podmínkách. Pokud pracujete v kanceláři a nejextrémnější situace je, když vám telefon spadne ze stolu a nemáte hodinu přístup k nabíječce, tohle nepotřebujete. Na druhou stranu, pokud týden kempujete v divočině, pracujete na stavbě nebo potřebujete telefon, který přežije všechno a nemusíte ho dobíjet každý den, může to být zajímavá volba. Cena pod 1000 dolarů (asi 23 tisíc korun) není nízká, ale za specializovaný hardware s takovou výbavou je to přiměřené. Dokážete si představit situaci, kdy byste takový telefon potřebovali? Zdroj: Ulefone O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář MediaTek Dimensity 9300 odolný telefon uleFone Mohlo by vás zajímat Tohle je 6 důvodů, proč si koupit Xiaomi 14T Pro Jakub Kárník 13.11.2024 Xiaomi 14T Pro: Společně odkrýváme tajemství nové vlajkové lodi (semínková recenze) Jakub Kárník 26.9.2024 Masivní únik odkrývá špičkovou výbavu i cenu Xiaomi 14T. Těšte se na Leica foťáky i super výkon Adam Kurfürst 1.9.2024 Nové Xiaomi 14T (Pro) uniká v celé kráse: Máme evropské ceny a téměř kompletní výbavu Jakub Kárník 10.9.2024 Je to tady! Xiaomi 14T Pro bylo schváleno, nabídne špičkový výkon a velkou baterii Jakub Kárník 4.7.2024 10000 mAh, IP69K, 8 GB RAM. Kde ho koupíte pod 4 tisíce? Jozef Cmar 17.2.2024