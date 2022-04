Ukradená sluchátka zaznamenala ústup ruských vojáků

Během války na Ukrajině se již několikrát ukázalo, jakou roli hraje při současných vojenských konfliktech moderní technika. Když pomineme více či méně pokročilé zbraně a související systémy nebo zázraky s telefony zastavujícími kulky, tak důležitou úlohu hrají i běžné online a lokalizační nástroje, které jsou přítomné v mobilech či dalších zařízeních. Ne nadarmo experti hned v prvních dnech bojů upozorňovali, že údaje o poloze mohou velmi nahrávat protější straně.

Případ, který redakci iRozhlas.cz popsal Ukrajinec Vitalij Semenets, úplně nepatří do rubriky kritické vojenské špionáže, ale přesto ukazuje na typickou neopatrnost při používání moderních vychytávek. Vitalij v úvodu války uprchl s rodinou na západ Ukrajiny a nechal doma v Hostomelu spousty věcí včetně svých bezdrátových sluchátek. Po několika týdnech se vrátil kontrolovat byt, který našel poničený a vykradený. Když nemohl najít svá ukradená sluchátka AirPods Pro, otevřel v telefonu funkci pro jejich vzdálené vyhledávání…

“Chtěl jsem zkontrolovat, jestli jsou někde moje sluchátka. Vím, že je možné je přes aplikaci lokalizovat. Byl jsem překvapený, že nejsou ani doma, ani na Ukrajině, ale v Rusku. Ukazuje mi to tady Kukujevskaja, Bělgorodská oblast, Rusko. Nevím, kde to přesně je. Je to nějaká malá vesnice. Už se nehýbou, někde tam ta sluchátka musí být,” svěřil se Rozhlasu muž, který v první moment přál vojákovi za krádeže a zničení domova to nejhorší, ale pak si to rozmyslel.

“Proti tomu, jak mučili místní lidi, moje sousedy, je krádež elektroniky zcela bezvýznamná. Dlouho jsem přemýšlel o tom, co bych tomu vojákovi, který zpustošil vesnici, vyraboval náš byt a ukradl sluchátka, řekl, kdybych ho potkal. Nejprve jsem si přál jeho smrt. Myslím, že ani neví, co vzal. Je mi ho vlastně líto, je to chudák,” dodal.

Hledali jste už někdy nějaké zařízení tímto způsobem?