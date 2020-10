Rozlučte se, Google definitivně pohřbívá jednu dlouholetou službu

Bylo to včas oznámeno, uživatelé se na to mohli týdny připravovat a teď je ten okamžik opravdu tady. Google vypíná svou službu a aplikaci Hudba Google Play. Streamovací a prodejní platforma, která fungovala již od roku 2011, ustupuje definitivně svému modernímu nástupci, kterým je YouTube Music. Hudební verze populárního videoportálu přebírá uživatele i zakoupené skladby. Ukončení projektu Hudba Google Play se dostalo do předposlední fáze, když aktuálně není obchod dostupný a nejdou nakupovat další položky. Posledním hřebíčkem do rakve bude prosincové smazání veškerých účtů a skladeb.

Uživatelé, kteří nechtějí o svůj účet a zaplacené skladby přijít, mají poslední týdny na to, aby provedli převod dat do prostředí YouTube Music. Nejpozději v lednu 2021 už bude pozdě na přihlašování a hledání zakoupeného obsahu. Dlouho avizovaný krok Googlu se pochopitelně setkal s vlnou kritiky.

YouTube Music - Stream Songs & Music Videos Google LLC

Lidi obecně nemají rádi změny a v tomto případě jsou výtky navíc umocněny tím, že YouTube Music (zatím) nepřebírá od svého předchůdce všechny oblíbené funkce. Řeč je například o práci s playlisty. Vývojáři se nicméně v posledních týdnech celkem snaží a po definitivním ukončení Hudba Google Play bude zajímavé sledovat, jakým směrem se platforma vydá.

Máte nakoupené skladby na Hudba Google Play? Jak s nimi naložíte?

Zdroj: Google Play