Tato powerbanka UGREEN má obří kapacitu a umí až 300W nabíjení na pěti portech! A teď zlevnila o víc než tisícovku Hlavní stránka Zprávičky UGREEN 48000mAh 300W je velkokapacitní powerbanka s pěti porty (3× USB-C, 2× USB-A), displejem a odolnými LiFePO4 články s životností až 3 000 cyklů S kódem ALZADNY40 ji teď koupíte za 2 599 Kč místo původních 3 999 Kč – sleva 1 400 Kč Na rozdíl od levných powerbank se sama nabije za zhruba 1,5 hodiny a vydrží roky; počítejte ale s váhou přes 1,6 kg Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 3.6.2026 12:00 2 komentáře 2 Velkou kapacitu dnes svede spousta powerbank – tahle ale sází na kvalitu a dlouhou životnost. UGREEN 48000mAh 300W teď s kódem ALZADNY40 stojí 2 599 Kč místo 3 999 Kč. Podívejme se, čím se odlišuje od běžných modelů a komu se vyplatí. CHCI POWERBANKU ZA 2 599 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete velkou kapacitu, rychlé dobití powerbanky (~1,5 h) a články, které vydrží roky.⚠️ Zvažte, že váží přes 1,6 kg a na celodenní napájení notebooku kapacita nestačí.💡 Za 2 599 Kč s kódem ALZADNY40 dostanete kvalitní powerbanku s mizivou reklamovaností 0,92 %. Čím se liší od levných powerbank Hlavní rozdíl jsou LiFePO4 články (lithium-železo-fosfát). Místo obvyklých zhruba 500 cyklů u běžných powerbank zvládnou až 3 000 nabití a i potom si drží přes 80 % kapacity – jsou navíc bezpečnější a méně náchylné k přehřátí. Druhý rozdíl je rychlost: díky obousměrnému PD 3.1 se sama dobije za zhruba 1,5 hodiny (tam, kde jiné velkokapacitní banky potřebují i celou noc) a přes 300 W rozdělených do pěti portů zvládne nabíjet pět zařízení naráz. Stav vidíte na displeji v reálném čase. Vysokou kvalitu potvrzuje i nízká reklamovanost. Na co si dát pozor Daň za výbavu je hmotnost přes 1,6 kg a větší rozměry. A buďme upřímní k notebookům: 140 W na vstupu sice notebook nabije, ale kapacita 48000 mAh ho nepohání celé dny – berte to spíš jako jedno až dvě dobití notebooku navíc, kdežto pro telefony, hodinky a sluchátka je to zásobárna na dlouho. Drobnost z recenzí: poslední procento vlastního nabíjení trvá déle, což je u baterií normální. Pokud hledáte kvalitní powerbanku na roky, která zvládne celou vaši drobnou elektroniku a občas i notebook, je za 2 599 Kč skvělá volba. Na běžné každodenní nošení v kapse zvolte něco menšího. CHCI UŠETŘIT 1 400 KČ Vsadíte u powerbanky na dlouhou životnost, nebo hlavně na co nejnižší cenu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Xiaomi kromě nových telefonů přinese i skvělou powerbanku. Nabíjí extrémně rychle a dobře vypadá Adam Kurfürst 5.1.2025 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024