Češi, pozor! S drony můžete konečně létat i ve městech

Úřad pro civilní letectví uvolnil omezení pro lety ve městech

Lety jsou stále regulované, ale největší omezení byla rozvolněna

Stále je třeba dodržovat opatrnost a ohleduplnost

Máte dron, ale nemůžete s ním lítat? Zpozorněte, Úřad pro civilní letectví totiž změnil pravidla pro let ve městě. Dříve zapovězené lety jsou nyní možné. Nějaká omezení ale zůstala.

Dokument, který obsahuje tyto změny, se jmenuje Opatření obecné povahy, které upravuje pro nás asi nejzajímavější oblast, a to let v HOP (hustě osídlený prostor). Kdo nemáte zkušenosti s létáním, HOP je cokoliv, kde je víc lidí pohromadě, kteří nemají kam uhnout. Třeba ulice ve městě (brání domy) nebo shromáždění (koncert, demonstrace…). Let nad těmito oblastmi je regulován přísněji, než let třeba nad loukou.

Nejmenší drony, hračky do 250 g váhy, které nemají kameru, regulované nejsou. Ale větší drony nebo drony s kamerou kategorie C0 (max. 250 g s kamerou) a C1 (max 900 g) už ano.

Let v hustě osídleném prostoru

V HOP lze nově létat za dodržení následujících pravidel:

dron musí splňovat příslušnou kategorii

pilot musí vybrat vhodné místo

musí být dodrženo pravidlo 1:1 (na každý metr výšky musí být metr daleko volný prostor)

nesmí se létat nad nezapojenými osobami (viz dále)

let musí být evidován v DronView

Nezapojené osoby jsou lidé, kteří se pohybují v daném prostoru a nemají s letem nic společného. Nestačí, když zařvete: „Lítám tady“, zapojená osoba je totiž taková, která s vámi spolupracuje, sleduje let a dává si případně pozor. V praxi tedy let v centru Brna asi moc nehrozí. Nezapojená osoba je totiž dokonce i osoba ve vozidle nebo za oknem.

Registrace letu v DronView je jen oznamovací. Pokud lidi tuto registraci poctivě dělají, hned vidíte, že na daném místě už plánuje letět někdo jiný a hlavně, vidí to i letecký dispečink a záchranné složky. Poslední, co chcete, je nouzově uhýbat vrtulníku záchranné letecké služby.

ÚCL vydal nové Opatření obecné povahy pro létání s drony, které je platné od dneška.

Zásadní změnou je usnadnění létání ve městech pro malé drony. Mění se také létání v okolí řízených letišť. Podívejte se na přiloženou grafiku, kde jsme pro vás změny zpracovali. pic.twitter.com/YG0HDowLA9 — Létejte zodpovědně (@LetejZodpovedne) May 15, 2024

Co není HOP

Dle pojetí ÚCL není HOP například park, pokud se tam nekoná nějaká hromadná akce. Tam jsou pak pravidla volnější, ale i tak je třeba být obezřetný a hlavně tolerantní. Let nad nezapojenými osobami sice možný je, ale i tak má být minimalizován.

Zdroj: X, LetejteOdpovědně