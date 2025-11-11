Češi, pozor! Ubisoft rozdává tuhle fantastickou hru úplně zdarma. Ale musíte si pospíšit Hlavní stránka Zprávičky Ubisoft rozdává open-world RPG Immortals Fenyx Rising zdarma od 13. listopadu Hra se dá běžně koupit okolo dvou stovek, původně ale stála přes tisícovku Má nenáročné systémové požadavky, zvládne ji i stará grafika GTX 660 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Ubisoft slaví páté výročí své platformy Ubisoft Connect a k tomu rozdává hru úplně zdarma. Od 13. listopadu si můžete na PC aktivovat Immortals Fenyx Rising, open-world RPG inspirované Zeldou. Není to jen víkendová zkušební verze – po aktivaci hra zůstane ve vaší knihovně navždy. Jak dlouho to bude zadarmo Co vlastně dostanete Systémové požadavky Jak hru získat Jak dlouho to bude zadarmo Ubisoft bohužel přesně neurčil, jak dlouho bude akce trvat. Píší jen „na omezenou dobu“, což u podobných akcí obvykle znamená týden až dva. Pokud ji chcete, nejlepší je aktivovat hru hned 13. listopadu. Co vlastně dostanete Immortals Fenyx Rising je open-world akční RPG zasazené do řeckého mýtického světa. Hrajete za Fenyxe, válečníka, který musí zachránit bohy před temným prokletím. Hraní si bere inspiraci z The Legend of Zelda: Breath of the Wild – otevřený svět, lezení po skalách, plachtění, puzzle v chrámech a souboje s gigantickými šelmami. Hlavní rozdíl oproti Zeldě je humor – hra je vyprávěná z perspektivy Promethea a Dia, kteří komentují vaše činy s ironickým nadhledem. Systémové požadavky Jedna z příjemných věcí na Immortals Fenyx Rising je, že není příliš náročná. Ubisoft stanovil vstupní laťku opravdu nízko – pro hraní na 720p při 30 fps na nízkých detailech stačí procesor Intel Core i5-2400 nebo AMD FX-6300, což jsou kousky staré přes třináct let. Grafika vystačí s GeForce GTX 660 se 2 GB VRAM nebo AMD R9 280X se 3 GB. RAM potřebujete 8 GB v dual-channel režimu a 28 GB místa na disku. V praxi to znamená, že pokud máte jakýkoli počítač z posledních let, hra na něm poběží bez problémů. I starší počítače, které už na moderní AAA tituly nestačí, si s tím na nízkých až středních detailech poradí. A pakliže máte nějaký průměr typu RTX 2060 a Ryzen 5 3600, zahrajete si ve 1440p při vysokých detailech. Jak hru získat Proces je standardní Ubisoft postup: Stáhněte si Ubisoft Connect klienta z oficiálního webu Ubisoftu Nainstalujte ho a přihlaste se nebo si vytvořte Ubisoft účet Od 13. listopadu vyhledejte Immortals Fenyx Rising a klikněte na „Claim“ Po aktivaci běžte do knihovny a stáhněte hru Důležité: pokud hru neaktivujete během doby, kdy je zdarma, pak prostě zmizí z nabídky a budete si ji muset koupit. Takže i když ji neplánujete hrát hned, má smysl ji aktivovat a nechtat si ji v knihovně na později. Vyzkoušíte Immortals Fenyx Rising zdarma? Zdroj: Ubisoft O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Hry zdarma RPG ubisoft Mohlo by vás zajímat Zajímavé Google Play aplikace zdarma: profi kamera, decibelmetr, zkratka pro kontakty Jana Skálová 10.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1. Tip na vánoční dárek: V LIDLu seženete parádní chytrou konvici s velkou slevou Jakub Kárník 7.12.2024