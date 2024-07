X jde proti trendu ostatních sociálních sítí

Vrací emotikon pistole namísto vodní pistole

K výměně se rozhodl den po Světovém dni emoji

Pro české uši to může znít jako další malicherná americká debata. Ale jak jsme se přesvědčili vloni v prosinci, vydávání zbrojních průkazů a obecně vlastnictví střelných zbraní občas ostře zarezonuje i v naší společnosti. Když se tak nyní Twitter (respektive X) rozhodl změnit jedno své emoji z vodní pistole na tu skutečnou, u mnoha lidí to vyvolalo rozpaky.

Je to přitom 6 let nazpět, co se internetoví giganti jako Facebook, Google, Apple i Microsoft (a s nimi i Twitter) rozhodli pro přesně opačný krok – v nabídce nespočtu emotikonů měli i střelnou zbraň, ale změnila se na vodní pistoli. Důvodem byl prý nátlak uživatelů, kterým se právě emotikon pistole nelíbil a zaváněl jim násilím a agresivitou, zatímco vodní pistole symbolizuje radovánky a hru.

Síť X používá vlastní sadu emotikonů nazvanou Twemoji. Ta ovšem není dostupná na zařízeních s Androidem nebo iOS, které i pro tuto sociální síť využívají své vlastní emotikony – tudíž mají i teď v nabídce jen vodní pistoli. Pokud se ale přihlásíte přes webové rozhraní, namísto ní už uvidíte reálnou zbraň.

Na proměnu své sady emotikonů má Twitter/X samozřejmě právo, ale za pozornost stojí, že staronové emoji se mezi ostatní vrací právě teď. 17. červenec byl totiž Světovým dnem emoji a emotikon se objevil už o den později. A pár dní nazpět také světem rezonovala zpráva, že na Twitter/X se s velkou slávou vrací americký exprezident (a možná budoucí prezident) Donald Trump, který byl 14. července na předvolebním setkání postřelen do ucha.

Vedení X se ke kauze nijak nevyjadřuje, ale leckteří uživatelé jsou tím přinejmenším mírně znepokojeni.

Myslíte si, že pistole má mezi emotikony své místo?

