I Twitter pro Android už oficiálně nabízí “Super sledování”

Možnost placeného sledování oblíbených účtů, takzvané Super Follows, míří oficiálně také do aplikace Twitter pro systém Android. Letos v únoru oznámená novinka byla doposud dostupná pouze v iPhonech a to ještě nedávno pouze na území USA či Kanady. Nyní je konečně pryč regionální omezení i exkluzivita pro iOS. Brzy by se měla tato nová forma “Super sledování” podívat i na webovou verzi v počítačích.

Super Follows si mohou dle vlastního uvážení zapnout samotní tvůrci obsahu a zvolené měsíční poplatky mohou dobrovolně platit jednotliví sledující. Výměnou jim může být například exkluzivní obsah a také prémiové označení na Twitteru. Přístup k zapnutí této novinky, přes kterou se dají vydělávat peníze, ovšem není jen tak pro někoho. Mezi aktuální podmínky patří například minimálně 10 tisíc sledujících a 25 tweetů za posledních 30 dní. A pochopitelně také plnoletost.

✨ ANDROID USERS ✨ your time has FINALLY arrived! now you can Super Follow your fav creators, starting with the ones we’re following yayyyyyy! pic.twitter.com/VAikV6GVvW — Super Follows (@SuperFollows) December 2, 2021

V případě zájmu a splnění podmínek se může dotyčný zapsat na čekací listinu, která je manuálně kontrolována. Po případném přijetí musí uživatel nadále publikovat minimálně 25 příspěvků za měsíc. Měsíční poplatky mohou být v současnosti nastaveny na 3, 5 nebo 10 dolarů a Twitter si z transakcí bere tři procenta. Případně dvacet, pokud uživatel vydělá měsíčně přes 50 tisíc dolarů. Další hladiny předplatného se chystají.

Zdroj: aheadlines