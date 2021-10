Chce snad Twitter všechny naštvat? Má nové místo pro reklamu

Když před pár dny na několik hodin spadla sociální síť Facebook a s ní i několik sesterských platforem a komunikátorů, spousta lidí zamířila hledat spojení s digitálním světem na konkurenční Twitter. Jeho majitelé si mohli mnout ruce, že měli příležitost být alespoň dočasně na výsluní. Jinak není tato sociální síť v úplně komfortní situaci a stále například vymýšlí, v jakých formátech k uživatelům dopravit reklamu. Poslední chystaný pokus je dost vlezlý a lidem se s největší pravděpodobností vůbec nebude líbit. Jde o reklamy přímo uprostřed probíhající konverzace pod příspěvky.

Starting today, we’re trying something different and testing a new ad format in Tweet conversations. If you’re a part of this test (which is global; on iOS & Android only), you’ll see ads after the first, third or eighth reply under a Tweet. 🗣️ pic.twitter.com/kvIGeYt2vp

— bruce.falck() 🦗 (@boo) October 13, 2021