Twitter představil způsob, jak obejít povolený počet znaků

Zatímco v zákulisí stejnojmenné akciové společnost dál šumí hlavně diskutovaná akvizice ze strany miliardáře Elona Muska, sociální síť Twitter dál žije vlastním životem a představuje také nové funkce. Tou poslední, z pohledu základních pravidel této sítě velmi významnou, je zavedení nástroje Poznámky (Notes). Nový formát umožňuje umístit do jednoho příspěvku více než 280 znaků běžných pro klasický tweet a současně zvládá pojmout i obrázky, gify nebo vložené tweety.

Twitter, Inc.

Novinku dostaly zatím k vyzkoušení někteří významní autoři v USA, Velké Británii, Kanadě a Ghaně. Ale to pouze po stránce tvorby. Již vytvořené poznámky jsou viditelné i v jiných regionech, kde zatím nejdou psát. Dokazuje to také průvodní příspěvek, který tento nový formát před několika hodinami uvedl.

✨ Introducing: Notes ✨

We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX

— Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022