Revoluce na Twitteru? Kvůli penězům prý zavede placené členství

Sociální síť Twitter se už dlouhé roky pohybuje na hranici udržitelnosti provozu. Ani všemožné dosavadní experimenty, které si pohrávaly třeba s různými reklamními formáty, nepřinesly do pokladny tohoto projektu o mnoho více peněz. I když na této síti exkluzivně komunikují mnohé celebrity nebo tak významné osobnosti jako americký prezident Donald Trump, k takovému rozvoji jako třeba u Facebooku tu nestačí. Na prestiži Twitteru rozhodně moc nepřidala ani pár hodin stará kauza s únikem přístupů, při níž hackeři díky falešným tweetům na profilech populárních firem a lidí vylákali z lidí desetitisíce dolarů. Kde pak v takové situaci získávat další peníze na provoz? Šéf společnosti Jack Dorsey se nyní svěřil, že Twitter delší dobu zvažuje formát pro placené členství. Spuštěno by mohlo být ještě letos.

Twitter nedávno dosáhl na metu miliardy stažení u své aplikace v Obchodě Play. Finanční výsledky jeho fungování však nejsou příliš dobré. V diskuzích kolem fungování projektu Jack Dorsey investorům prozradil, že je v raném vývoji placená verze této sociální sítě. Vstup do ní by měl být dobrovolný a fungovat bude současně s aktuálním nastavením. Placené členství by Twitter například přepnulo do podoby bez reklam.

Byli byste ochotní platit členství na nějaké sociální síti?

Zdroj: apolice