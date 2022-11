Chaos nekončí. Musk oznámil další typ ověření Twitter profilu

Fungování společnosti Twitter Inc. a stejnojmenná sociální síť zažívají v posledních dnech skutečně turbulentní období. Poté, co firmu po obchodních sporech finálně převzal podnikatel Elon Musk, dochází mimo jiné k velkému propouštění, nicméně to nejdůležitější z pohledu uživatelů se odehrává na samotné síti. Jen pár desítek hodin po změně vedení Twitter představil kontroverzní prémiové předplatné Blue, jehož součástí je i modrá “fajfka”, která doteď sloužila jako důkaz ověření uživatelského profilu.

Po vlně kritiky a jasného prokázání, že to není s ohledem na komunikaci úplně dobrý nápad, opět nastávají další změny. Elon Musk oznámil, že organizace se značkou ověření budou mít možnost tuto fajfku pořídit i k dalším souvisejícím účtům. Jde o logický krok, který ale rozhodně neuhasí nastalý chaos z posledních dní a přichází až poté, co bylo Twitter Blue ve zmíněné formě pozastaveno. Po spuštění si za peníze zmíněnou značku pořídila řada podvodníků a vtipálků, kteří se začali vydávat za firmy či celebrity.

Elon Musk je kritizován za to, že společnost vede impulzivně a důležitá rozhodnutí často činí sám. Podřízení pak mají vždy jen několik dní na zavedení požadovaných změn.

Jak vnímáte Muskovo vedení Twitteru?

Zdroj: aheadlines