Hurá? Twitter by mohl mít do konce roku nového šéfa

Od doby, kdy miliardář Elon Musk převzal otěže společnosti Twitter, potýká se firma i stejnojmenná sociální síť s jeho často překvapivými či ne úplně uváženými strategickými rozhodnutími. Šlo a nebo stále jde například o nastavení prémiového režimu Twitter Blue, blokování uživatelů za nejasných podmínek, odříznutí některých technologických partnerů nebo obecné stanovení pravidel s ohledem na svobodu slova. Období nebývalého chaosu by mohlo ještě před koncem letošního roku skončit dosazením nového šéfa.

“Potřebuji stabilizovat organizaci a ujistit se, že je finančně zdravá a že je jasně stanoven produktový plán. Odhaduji, že pravděpodobně ke konci roku by bylo dobré načasování najít někoho jiného, kdo by společnost vedl,” řekl Musk prostřednictvím video spojení na akci World Government Summit v Dubaji.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022