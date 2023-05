Elon Musk našel někoho, kdo bude místo něj “řídit” Twitter

Excentrický miliardář a současný majitel společnosti X Corp. (původně Twitter Inc.) oznámil na stejnojmenné sociální síti, která pod jeho taktovkou zažívá dost turbulentní období, že do firmy konečně nastoupí nový člověk do pozice CEO. Tedy výkonného ředitele. Respektive ředitelky. Musk nejprve v jednom tweetu zmínil, že jde o ženu, ačkoli přesné jméno oficiálně nezmínil. O den později ji nakonec představil.

“S potěšením oznamuji, že jsem najal novou generální ředitelku společnosti X/Twitter. Nastoupí asi za 6 týdnů! Moje role se změní na výkonného předsedu a technického ředitele, který bude dohlížet na produkty, software a systémové operátory,” pochlubil se nejprve podnikatel. Pak už byl konkrétnější a prozradil, že novou šéfkou jeho nedávno nabyté firmy bude Linda Yaccarino, která dříve působila jako vedoucí prodeje reklamy ve službách mediálního giganta NBCUniversal.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023