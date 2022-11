Twitter Blue se brzy vrátí. A to hned s několika verzemi odznaků

Chaotické rozhodování o dalším vývoji sociální sítě Twitter nekončí. Její nový majitel Elon Musk dál kupí jeden zbrklý nápad na druhý a není divu, že je terčem kritiky i posměchu. Jedním z neuvážených rozhodnutí bylo například spuštění předplatného Twitter Blue, které mimo jiné zaručovalo možnost získat grafické “ověření” k profilu. Jelikož ale tato modrá “fajfka” nadále nijak nesouvisela s ověřováním, stala se velmi rychle nástrojem k vyvolání naprostého zmatku a předplatné bylo pozastaveno. Za pár dní se vrátí a s ním dokonce hned několik odznaků.

Již příští pátek by se měly na Twitteru objevit tři barevné varianty této značky. Pro různé účely bude použitý modrý, zlatý a šedý odznak. Ten první bude nadále sloužit k označení osobních účtů, druhý mohou mít u svého uživatelského jména společnosti a třetím budou označeny vládní organizace. Ačkoli se toto rozdělení jeví jako logické, hlavní problém zůstává. Minimálně u osobních účtů bude získání “fajfky” nadále spojeno s placeným členstvím v Twitter Blue, takže bude dál komplikované oddělit od sebe například celebrity a vtipálky, kteří se za ně vydávají.

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.

Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.

Painful, but necessary.

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022