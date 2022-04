Twitter pro Android asi konečně zruší jedno otravné omezení

Uživatelé aplikace Twitter pro operační systém Android pravděpodobně brzy dostanou jednu novou šikovnou funkci. Mnozí na ni čekají už pěknou řádku let, nicméně pro vývojáře asi úplně nebyla prioritou. Řeč je o kopírování vybrané části textu z těla tweetů skrze novou nabídku po podržení prstu. Doposud toto nebylo možné, případně pouze za použití nástrojů třetích stran. Nyní, jak se zdá, se tato žádaná funkce v omezeném množství testuje.

Twitter for Android is finally working on the ability to select text on Tweet pic.twitter.com/xoqYwc7aeL

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 2, 2022