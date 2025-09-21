TP-Link ukázal geniální mini router na cesty. Drží ho zpátky jen cena Hlavní stránka Zprávičky TP-Link na veletrhu IFA 2025 předváděl miniaturní cestovní router TL-WR3602BE s podporou Wi-Fi 7 Router nabízí sedm různých režimů připojení a napájení přes USB-C z powerbanky Zařízení se objevilo na českém webu výrobce, což naznačuje možný příchod na náš trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.9.2025 20:00 Žádné komentáře 0 TP-Link na veletrhu IFA 2025 začátkem září představil cestovní router TL-WR3602BE, který zaujme především svou kompaktní konstrukcí a podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 7. Zařízení se nyní objevilo i na českém webu výrobce, což naznačuje možný příchod na tuzemský trh. Kapesní router s rychlostí až 3,6 Gb/s TL-WR3602BE nabízí dvoufrekvenční Wi-Fi 7 s celkovou rychlostí až 3 600 Mb/s. Router disponuje 2,5Gb WAN portem pro připojení k internetu a jedním gigabitovým LAN portem pro kabelové připojení zařízení. Kompaktní rozměry umožňují snadné přenášení v kapse nebo batohu během cestování. Sedm různých režimů připojení Router podporuje sedm provozních režimů pro různé situace. Kromě klasického routeru funguje jako USB tethering pro sdílení mobilního internetu, podporuje 3G/4G USB modemy, může vytvořit hotspot nebo pracovat jako access point. Nabízí také režimy range extender a client pro rozšíření stávající sítě. VPN zabezpečení a sdílení souborů Pro zabezpečené připojení TL-WR3602BE integruje podporu OpenVPN a WireGuard, což ocení zejména uživatelé pracující na cestách. Router obsahuje USB port a slot pro TF kartu, díky kterým lze snadno sdílet soubory mezi připojenými zařízeními bez nutnosti cloudových služeb. TP-Link představuje venkovní kameru Tapo C400 s integrovanou baterií a detekcí osob Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Napájení z powerbanky přes USB-C Zajímavou funkcí je napájení přes USB-C konektor, který umožňuje provoz routeru z běžné powerbanky. Router tak lze používat i v místech bez elektrické zásuvky, například při kempování nebo během dlouhých cest. Dostupnost zatím nejasná TL-WR3602BE se objevil na českém webu TP-Link, což často předchází oficiálnímu uvedení na náš trh. Ve Spojených státech je produkt na Amazonu uveden s běžnou cenou 139,99 dolaru, což v přepočtu činí asi 2 900 Kč. Nejde tedy o zrovna levnou hračku. Pokud by se router navíc dostal k nám, po připočtení daně či dalších nákladů by mohl být ještě o několik stovek dražší. Pořídili byste si miniaturní router s Wi-Fi 7 na cesty? Zdroj: TP-Link O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář router TP-Link Wi-Fi 7 Mohlo by vás zajímat TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. TP-Link do Česka přináší chytrý zvonek s fantastickou výdrží a umělou inteligencí Adam Kurfürst 3.12.2024 Chytrý zvonek za pár korun? Novinka od TP-Link vydrží celý rok bez nabíjení a umí 2,5K video Libor Foltýnek 27.6.2024 Tahle krabička nahradí vaše dálkové ovladače. Představil ji TP-Link a lze s ní komunikovat hlasem Adam Kurfürst 7.11.2024 Konečně pořádný internet i na chatě! TP-Link představil parádní 5G router Libor Foltýnek 25.11.2024 LIDL prodává skvělý Xiaomi WiFi zesilovač nejlevněji v ČR. K čemu je dobrý? Jakub Kárník 7.7.2022