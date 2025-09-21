TOPlist

TP-Link ukázal geniální mini router na cesty. Drží ho zpátky jen cena

  • TP-Link na veletrhu IFA 2025 předváděl miniaturní cestovní router TL-WR3602BE s podporou Wi-Fi 7
  • Router nabízí sedm různých režimů připojení a napájení přes USB-C z powerbanky
  • Zařízení se objevilo na českém webu výrobce, což naznačuje možný příchod na náš trh

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.9.2025 20:00
tp link TL WR3602BE u bryli a notebooku

TP-Link na veletrhu IFA 2025 začátkem září představil cestovní router TL-WR3602BE, který zaujme především svou kompaktní konstrukcí a podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 7. Zařízení se nyní objevilo i na českém webu výrobce, což naznačuje možný příchod na tuzemský trh.

Kapesní router s rychlostí až 3,6 Gb/s

TL-WR3602BE nabízí dvoufrekvenční Wi-Fi 7 s celkovou rychlostí až 3 600 Mb/s. Router disponuje 2,5Gb WAN portem pro připojení k internetu a jedním gigabitovým LAN portem pro kabelové připojení zařízení. Kompaktní rozměry umožňují snadné přenášení v kapse nebo batohu během cestování.

tp link TL WR3602BE vlastnosti souhrn

Sedm různých režimů připojení

Router podporuje sedm provozních režimů pro různé situace. Kromě klasického routeru funguje jako USB tethering pro sdílení mobilního internetu, podporuje 3G/4G USB modemy, může vytvořit hotspot nebo pracovat jako access point. Nabízí také režimy range extender a client pro rozšíření stávající sítě.

VPN zabezpečení a sdílení souborů

Pro zabezpečené připojení TL-WR3602BE integruje podporu OpenVPN a WireGuard, což ocení zejména uživatelé pracující na cestách. Router obsahuje USB port a slot pro TF kartu, díky kterým lze snadno sdílet soubory mezi připojenými zařízeními bez nutnosti cloudových služeb.

tp link tapo C400 za deste
TP-Link představuje venkovní kameru Tapo C400 s integrovanou baterií a detekcí osob Adam Kurfürst Zprávičky

Napájení z powerbanky přes USB-C

Zajímavou funkcí je napájení přes USB-C konektor, který umožňuje provoz routeru z běžné powerbanky. Router tak lze používat i v místech bez elektrické zásuvky, například při kempování nebo během dlouhých cest.

Dostupnost zatím nejasná

TL-WR3602BE se objevil na českém webu TP-Link, což často předchází oficiálnímu uvedení na náš trh. Ve Spojených státech je produkt na Amazonu uveden s běžnou cenou 139,99 dolaru, což v přepočtu činí asi 2 900 Kč. Nejde tedy o zrovna levnou hračku. Pokud by se router navíc dostal k nám, po připočtení daně či dalších nákladů by mohl být ještě o několik stovek dražší.

Zdroj: TP-Link

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
