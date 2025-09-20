TP-Link představuje venkovní kameru Tapo C400 s integrovanou baterií a detekcí osob Hlavní stránka Zprávičky TP-Link uvádí na český trh venkovní kameru Tapo C400 za 1 599 Kč Baterie s kapacitou 5 200 mAh vydrží až 180 dní na jedno nabití AI detekce osob funguje bez měsíčních poplatků či předplatného Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.9.2025 16:00 Žádné komentáře 0 TP-Link začíná v Česku prodávat novou bezpečnostní kameru Tapo C400, která funguje na baterie a je určená primárně pro venkovní použití. Za doporučenou cenu 1 599 Kč nabízí Full HD rozlišení, detekci osob pomocí umělé inteligence a výdrž baterie až půl roku. Kamera se obejde bez stálého elektrického napájení a složité kabeláže, což ocení majitelé domů se zahradami či vzdálenými garážemi. Půl roku provozu na jedno nabití Tapo C400 je vybavená baterií s kapacitou 5 200 mAh, která podle výrobce vydrží až 180 dní při běžném používání (250 sekund denně). Reálná výdrž samozřejmě závisí na intenzitě používání, počtu zaznamenaných událostí a teplotních podmínkách. Pro nepřetržitý provoz lze dokoupit volitelný solární panel, který baterii průběžně dobíjí. Bezdrátové provedení umožňuje instalaci kamery prakticky kdekoli – na plot u branky, stěnu garáže nebo třeba na strom v zahradě. Připojení probíhá přes Wi-Fi bez nutnosti speciálního hubu či základny. Rozpoznání osob bez poplatků Kamera využívá AI algoritmy pro detekci osob, které odlišují lidi od zvířat, listí nebo jiných pohybů. Tato funkce je dostupná zdarma bez nutnosti měsíčního předplatného. V aplikaci Tapo lze nastavit vlastní zóny aktivity, například sledovat pouze příjezdovou cestu a ignorovat chodník před domem. TP-Link ukázal skvěle vybavenou venkovní kameru se solárním panelem. Má dva 4K objektivy Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Pro ochranu soukromí nabízí kamera možnost definovat skryté zóny, které nebudou zahrnuty do záznamu ani živého přenosu. Užitečné například pro zakrytí sousedova pozemku nebo části vlastní zahrady. Barevný obraz i v noci Tapo C400 nahrává video v rozlišení Full HD 1080p (1920 × 1080 pixelů). Ve tmě využívá barevné noční vidění s dosahem do několika metrů, případně klasické infračervené snímání pro diskrétnější sledování. Integrované LED světlo lze využít jako reflektor při detekci pohybu. Součástí je obousměrný zvuk s mikrofonem a reproduktorem pro komunikaci s návštěvníky. Kamera obsahuje také vestavěnou sirénu, kterou lze aktivovat ručně nebo automaticky při detekci narušitele. Lokální i cloudové úložiště Záznamy se ukládají na microSD kartu až do kapacity 512 GB (prodává se samostatně). Karta o velikosti 128 GB pojme přibližně 208 hodin záznamu, největší 512GB varianta pak až 832 hodin. Alternativou je cloudová služba Tapo Care s 30denní historií záznamů za měsíční poplatek. Data jsou šifrována pomocí 128bit AES a přenosy zabezpečeny protokoly SSL/TLS. Kamera podporuje integraci s hlasovými asistenty Google Assistant, Amazon Alexa a Samsung SmartThings. Celoroční provoz venku Díky krytí IP65 odolává kamera dešti, sněhu i prachu. Funguje při teplotách od -20 °C do +45 °C, takže zvládne české zimy i letní vedra. Montáž je jednoduchá pomocí přiloženého držáku na zeď nebo strop. Technické parametry v kostce Rozlišení: Full HD 1080p (1920 × 1080 px) Baterie: 5 200 mAh (až 180 dní výdrže) Noční vidění: barevné + infračervené Úložiště: microSD až 512 GB / Tapo Care cloud Detekce: AI rozpoznání osob (zdarma) Připojení: Wi-Fi 2,4 GHz Odolnost: IP65 Provozní teplota: -20 °C až +45 °C Kompatibilita: Google Assistant, Alexa, SmartThings Cena a dostupnost TP-Link Tapo C400 je již v prodeji za doporučenou cenu 1 599 Kč. Zvažujete pořízení bezdrátové bezpečnostní kamery pro hlídání domu? Zdroje: TP-Link, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera česko Chytrá domácnost TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024