TOPlist

TP-Link ukázal skvěle vybavenou venkovní kameru se solárním panelem. Má dva 4K objektivy

  • TP-Link na IFA 2025 odhalil bezpečnostní sadu Tapo C675D KIT s kamerou a solárním panelem
  • Novinka kombinuje dvojici objektivů s 4K rozlišením a automatickým sledováním pohybu
  • Je skoro jisté, že se produkt dostane také na český trh

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
9.9.2025 22:00
Ikona komentáře 0
TP Link Tapo C675D KIT namontovany venku

Společnost TP-Link využila veletrh IFA 2025 k představení nové bezpečnostní kamery Tapo C675D, která se pyšní možností napájení ze solárního panelu a pokročilým systémem dvojice objektivů. Se skoro stoprocentní jistotou můžeme říct, že novinka zamíří i na český trh, přesný termín dostupnosti a cena však zatím nebyly oznámeny.

Dvojice objektivů pro komplexní dohled

Kamera Tapo C675D disponuje dvěma samostatnými čočkami s odlišnými funkcemi. První pevná čočka slouží k detekci pohybu a osob v zorném poli, zatímco druhá otočná čočka s funkcí pan/tilt dokáže automaticky sledovat zachycené objekty. Jakmile pevná čočka zaznamená osobu, otočná kamera se okamžitě aktivuje a plynule sleduje pohyb detekované osoby po celé ploše záběru.

TP Link Tapo C675D KIT render

Výrobce vsadil na 4K rozlišení s 8Mpx snímačem, který zajišťuje ostré záběry i při přiblížení. TP-Link pro dosažení kvalitnějšího obrazu vylepšil nejen samotný snímač, ale také procesor a optiku kamery. Detaily o konkrétních komponentech či dalších obrazových funkcích zatím výrobce neprozradil.

Solární napájení a nepřetržité nahrávání

Součástí balení sady Tapo C675D KIT je solární panel, který zajišťuje nezávislý provoz kamery bez nutnosti připojení k elektrické síti. Kamera tak funguje bezdrátově na jakémkoliv místě bez ohledu na dostupnost zásuvek. I přes solární napájení zvládá zařízení nepřetržité 24/7 nahrávání, což u kamer napájených solárním panelem není samozřejmostí.

TP Link Tapo C675D KIT funkce souhrn

TP-Link slibuje, že kamera dokáže kontinuálně nahrávat i bez připojení k DC napájení. Uživatelé tak získají kompletní záznam všech událostí bez časových mezer v nahrávání. O kapacitě integrované baterie či způsobu ukládání záznamů se výrobce zatím nezmínil.

Dostupnost a další funkce

Vzhledem ke spuštění produktové stránky na české doméně je téměř jisté, že Tapo C675D KIT dorazí na náš trh, konkrétní datum uvedení do prodeje ani doporučenou cenu však zatím zdejší zastoupení společnosti neoznámilo. Podrobnější informace o dalších funkcích a technických parametrech by měl výrobce zveřejnit v následujících týdnech před oficiálním zahájením prodeje.

tp link tapo s112 propojeni s mobilem
TP-Link Tapo S112: Malou krabičku schováte za vypínač, mobilem pak můžete ovládat světla či rolety Adam Kurfürst Zprávičky

Na základě dosavadní strategie TP-Link v segmentu chytrých kamer lze očekávat podporu aplikace Tapo, která umožňuje vzdálené sledování živého obrazu, správu záznamů a konfiguraci nastavení. Pravděpodobná je také integrace s hlasovými asistenty.

Zvažujete pořízení bezpečnostní kamery se solárním napájením?

Zdroj: TP-Link

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
Chytrý zámek TP-LInk Tapo DL130 PalmKey

TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka

Adam Kurfürst
8.1.
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024
Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro na zdi

LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký

Adam Kurfürst
13.12.2024