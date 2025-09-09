TP-Link ukázal skvěle vybavenou venkovní kameru se solárním panelem. Má dva 4K objektivy Hlavní stránka Zprávičky TP-Link na IFA 2025 odhalil bezpečnostní sadu Tapo C675D KIT s kamerou a solárním panelem Novinka kombinuje dvojici objektivů s 4K rozlišením a automatickým sledováním pohybu Je skoro jisté, že se produkt dostane také na český trh Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 9.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnost TP-Link využila veletrh IFA 2025 k představení nové bezpečnostní kamery Tapo C675D, která se pyšní možností napájení ze solárního panelu a pokročilým systémem dvojice objektivů. Se skoro stoprocentní jistotou můžeme říct, že novinka zamíří i na český trh, přesný termín dostupnosti a cena však zatím nebyly oznámeny. Dvojice objektivů pro komplexní dohled Kamera Tapo C675D disponuje dvěma samostatnými čočkami s odlišnými funkcemi. První pevná čočka slouží k detekci pohybu a osob v zorném poli, zatímco druhá otočná čočka s funkcí pan/tilt dokáže automaticky sledovat zachycené objekty. Jakmile pevná čočka zaznamená osobu, otočná kamera se okamžitě aktivuje a plynule sleduje pohyb detekované osoby po celé ploše záběru. Výrobce vsadil na 4K rozlišení s 8Mpx snímačem, který zajišťuje ostré záběry i při přiblížení. TP-Link pro dosažení kvalitnějšího obrazu vylepšil nejen samotný snímač, ale také procesor a optiku kamery. Detaily o konkrétních komponentech či dalších obrazových funkcích zatím výrobce neprozradil. Solární napájení a nepřetržité nahrávání Součástí balení sady Tapo C675D KIT je solární panel, který zajišťuje nezávislý provoz kamery bez nutnosti připojení k elektrické síti. Kamera tak funguje bezdrátově na jakémkoliv místě bez ohledu na dostupnost zásuvek. I přes solární napájení zvládá zařízení nepřetržité 24/7 nahrávání, což u kamer napájených solárním panelem není samozřejmostí. TP-Link slibuje, že kamera dokáže kontinuálně nahrávat i bez připojení k DC napájení. Uživatelé tak získají kompletní záznam všech událostí bez časových mezer v nahrávání. O kapacitě integrované baterie či způsobu ukládání záznamů se výrobce zatím nezmínil. Dostupnost a další funkce Vzhledem ke spuštění produktové stránky na české doméně je téměř jisté, že Tapo C675D KIT dorazí na náš trh, konkrétní datum uvedení do prodeje ani doporučenou cenu však zatím zdejší zastoupení společnosti neoznámilo. Podrobnější informace o dalších funkcích a technických parametrech by měl výrobce zveřejnit v následujících týdnech před oficiálním zahájením prodeje. TP-Link Tapo S112: Malou krabičku schováte za vypínač, mobilem pak můžete ovládat světla či rolety Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Na základě dosavadní strategie TP-Link v segmentu chytrých kamer lze očekávat podporu aplikace Tapo, která umožňuje vzdálené sledování živého obrazu, správu záznamů a konfiguraci nastavení. Pravděpodobná je také integrace s hlasovými asistenty. Zvažujete pořízení bezpečnostní kamery se solárním napájením? Zdroj: TP-Link O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bezpečnostní kamera Chytrá domácnost Kamera TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024