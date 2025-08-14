Výborná kamera TP-Link Tapo C230 v Česku zlevnila na minimum! Teď nestojí ani tisícovku Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Tapo C230 s 3K rozlišením a 360° otáčením je nyní dostupná za pouhých 949 Kč s 21% slevou Špičková bezpečnostní kamera s AI detekcí osob, zvířat a zvuků včetně nočního vidění až na 12 metrů Podpora ukládání na microSD kartu až 512 GB, cloudové služby a snadná integrace do chytré domácnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.8.2025 18:00 2 komentáře 2 Hledáte spolehlivou bezpečnostní kameru, která ochrání váš domov a přitom nenaruší váš rozpočet? Máme pro vás skvělou zprávu – oblíbená TP-Link Tapo C230 je nyní na Alza.cz dostupná za pouhých 949 Kč, což představuje slevu 21 % oproti původní ceně 1 199 Kč. Tato chytrá kamera nabízí pokročilé funkce včetně 3K rozlišení, umělé inteligence a nočního vidění. Co všechno tato kamera umí? TP-Link Tapo C230 vyniká především svým 5Mpx senzorem, který poskytuje ostrý obraz v rozlišení 3K (2880 × 1620 px). To je výrazně lepší než standardní Full HD kamery, které najdete v podobné cenové kategorii. Díky možnosti otáčení o 360° horizontálně a náklonu 114° vertikálně dokáže pokrýt prakticky celou místnost z jediného místa, což snižuje počet potřebných kamer pro zabezpečení vašeho domova. Významnou výhodou je také integrovaná umělá inteligence, která dokáže rozpoznat osoby, domácí mazlíčky a dokonce i zvuky jako je dětský pláč nebo rozbití skla. Tím se výrazně snižuje počet falešných poplachů a vy dostáváte upozornění pouze na skutečně důležité události. Jak potvrzuje i Michal z Ivančic ve své recenzi: „Ocenuji funkci detekce štěkání, která nám pošle upozornění na mobil. Odpadá tak zahlcení upozorněními, že se nějaký kožich jenom zavrtěl.“ Vidí i ve tmě jako kočka Kamera je vybavena infračerveným nočním viděním s dosahem až 12 metrů, což zajišťuje kvalitní obraz i za naprosté tmy. Tato funkce je klíčová pro bezpečnostní kameru, protože většina nežádoucích aktivit se odehrává právě v noci. Tapo C230 si s tím poradí na jedničku a poskytne vám jasný přehled o dění ve vašem domově bez ohledu na světelné podmínky. ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Skvělá komunikace a flexibilní ukládání Další užitečnou funkcí je obousměrná audio komunikace, která vám umožňuje nejen slyšet, co se děje ve vašem domově, ale také mluvit s lidmi nebo domácími mazlíčky prostřednictvím integrovaného reproduktoru. Tuto funkci oceňují především rodiče, kteří kameru využívají jako dětskou chůvičku. Jak uvádí Karel z Prahy: „Skvělá věc na kontrolu toho, co se děje doma ve vaší nepřítomnosti. Lze využít i jako chůvičku.“ Co se týče ukládání záznamů, Tapo C230 nabízí hned několik možností. Můžete využít microSD kartu s kapacitou až 512 GB, což postačí na několik týdnů nepřetržitého záznamu. Alternativně jsou k dispozici cloudové služby Tapo Care, přičemž první měsíc máte zdarma na vyzkoušení. Snadná integrace do chytré domácnosti TP-Link Tapo C230 bez problémů spolupracuje s hlasovými asistenty Google Assistant a Amazon Alexa, takže ji můžete ovládat i hlasem. Pokud již používáte jiná chytrá zařízení, tato kamera se snadno začlení do vašeho existujícího ekosystému. Vše se nastavuje a ovládá prostřednictvím mobilní aplikace Tapo, která je intuitivní a jednoduchá na používání, jak potvrzuje Jiří z Prahy: „Jednoduché a intuitivní nastavení.“ V aplikaci si můžete přizpůsobit zóny detekce pohybu nebo vyloučit soukromé prostory z monitorované oblasti, což je užitečné pro zachování soukromí v určitých částech domova. KOUPIT TP-LINK TAPO C230 NA ALZA.CZ Co říkají uživatelé? Tapo C230 získala na Alza.cz vynikající hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček. Zákazníci vyzdvihují především kvalitu obrazu, jednoduchost nastavení a výborný poměr cena/výkon. Michal z Ivančic, který vlastní i starší model C200, ve své recenzi srovnává: „Kamera C230 je opravdu znatelně lepší. Při porovnání obrazu jsou barvy jasnější a zářivější. Rozlišení je opravdu lepší… Cenový rozdíl se ale vyplatí zaplatit v okamžiku pořizování nové kamery. Dostanete opravdu lepší obraz a vylepšené funkce.“ Ľubomír ze Sence pak jednoduše shrnuje: „Splňuje to, co jsem očakával. Rozlišení dobré. Různé nastavení. Funguje perfektně přes aplikaci.“ ZOBRAZIT AKCI NA ALZA.CZ Naše doporučení S cenou 949 Kč na Alza.cz představuje TP-Link Tapo C230 aktuálně nejlepší poměr cena/výkon na českém trhu v kategorii domácích bezpečnostních kamer. Pokud hledáte spolehlivou kameru pro zabezpečení domova, hlídání dětí nebo sledování domácích mazlíčků, Tapo C230 je jednoznačně skvělou volbou. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si chytrou bezpečnostní kameru s 3K rozlišením za méně než 1 000 Kč?

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 