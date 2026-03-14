Wi-Fi 7 Mesh se 6 GHz za 11 199 Kč: Sada tří kusů TP-Link Deco BE65 zlevnila z původních 35 tisíc Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Deco BE65 (3-pack) je Wi-Fi 7 Mesh systém s rychlostí až 9 214 Mb/s a podporou pásma 6 GHz Aktuálně stojí 11 199 Kč místo 13 999 Kč (sleva 20 %) – při uvedení stál 35 599 Kč Tři jednotky s 2,5Gb/s porty pokryjí i větší dům a připojí až 200 zařízení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.3.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Wi-Fi 7 už není jen pro early adoptery s neomezeným rozpočtem. TP-Link Deco BE65 (3-pack) nyní stojí 11 199 Kč místo původních 35 599 Kč – tedy méně než třetinu ceny při uvedení na trh. Za tuto částku dostanete tři jednotky s nejnovější generací Wi-Fi, třípásmovým přenosem včetně 6 GHz a 2,5Gb/s porty. Co přináší Wi-Fi 7 oproti Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 (802.11be) je nejnovější generace bezdrátového připojení a Deco BE65 patří mezi první dostupné Mesh systémy s touto technologií. Oproti Wi-Fi 6 nabízí 3,6× vyšší teoretickou rychlost a 4× nižší latenci. Klíčová je podpora pásma 6 GHz, které je prakticky bez rušení – zatímco 2,4 GHz a 5 GHz pásma jsou v bytových domech přeplněná, 6 GHz je zatím „zelená louka". Další důležitá funkce je Multi-Link Operation (MLO) – zařízení může současně odesílat a přijímat data přes více pásem najednou. V praxi to znamená stabilnější připojení a nižší latenci, což oceníte při videohovorech, streamování nebo online hraní. Kanály o šířce 320 MHz (dvojnásobek oproti Wi-Fi 6) umožňují více současných přenosů na maximální rychlosti. Technické parametry v praxi Deco BE65 je třípásmový systém s celkovou rychlostí až 9 214 Mb/s: 574 Mb/s na 2,4 GHz, 2 880 Mb/s na 5 GHz a 5 760 Mb/s na 6 GHz. Každá jednotka má 4× 2,5Gb/s port – tedy 2,5× rychlejší než běžné gigabitové porty. To je důležité, pokud máte rychlejší internet než 1 Gb/s nebo chcete maximální rychlost při přenosu dat v domácí síti. Tři jednotky v balení dokážou připojit až 200 zařízení a pokrýt i větší rodinný dům. Systém podporuje kombinovaný bezdrátový a kabelový backhaul – pokud máte možnost propojit jednotky ethernetem, získáte ještě stabilnější a rychlejší síť. USB 3.0 port umožňuje připojení externího úložiště pro sdílení v síti. Zabezpečení a pokročilé funkce Systém TP-Link HomeShield nabízí skenování sítě pro detekci bezpečnostních hrozeb, rodičovskou kontrolu s blokováním obsahu a časovými limity, a Quality of Service pro prioritizaci důležitých zařízení. Základní verze je zdarma, pokročilé funkce (HomeShield Pro) jsou placené. Pro technicky zdatnější uživatele je k dispozici VPN server i klient (OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec) – můžete tak bezpečně přistupovat k domácí síti odkudkoli nebo směrovat provoz přes VPN bez nutnosti instalace softwaru na každé zařízení. Zajímavá je možnost vytvořit oddělenou IoT síť pro chytrá zařízení, což zvyšuje bezpečnost hlavní sítě. Funkce AI-Roaming zajišťuje plynulý přechod mezi jednotkami při pohybu po domě – algoritmy se učí vaše chování a optimalizují připojení. Ovládání je možné hlasem přes Amazon Alexa nebo Google Assistant. Co říkají uživatelé Na Alze má Deco BE65 hodnocení 5,0 z 5 (2 hodnocení) a 100 % zákazníků jej doporučuje. Prodalo se přes 100 kusů. Jde o relativně nový produkt, takže recenzí zatím není mnoho. Obecně platí, že řada Deco od TP-Link patří mezi nejspolehlivější Mesh systémy na trhu s intuitivní aplikací a snadným nastavením. Systém je zpětně kompatibilní se všemi generacemi Wi-Fi, takže vaše starší zařízení (telefony, notebooky, chytré žárovky) se připojí bez problémů. Plný potenciál Wi-Fi 7 ale využijete až se zařízeními, která tuto generaci podporují – a těch je zatím na trhu omezené množství. Kdy to smysl nedává Pokud nemáte žádná zařízení s Wi-Fi 7 a neplánujete je v nejbližší době kupovat, zaplatíte za funkce, které zatím nevyužijete. V takovém případě může být rozumnější sáhnout po Wi-Fi 6 Mesh systému jako TP-Link Deco X55, který stojí výrazně méně. Podobně pokud máte internet pomalejší než 1 Gb/s a nepřenášíte velké objemy dat v domácí síti, 2,5Gb/s porty nevyužijete. A pokud bydlíte v malém bytě, kde stačí jedna jednotka, koupě 3-packu je zbytečná – existuje i 1-pack varianta. Verdikt: pro koho se to vyplatí TP-Link Deco BE65 (3-pack) za 11 199 Kč je zajímavá volba pro ty, kdo chtějí Mesh systém připravený na budoucnost. Oproti ceně při uvedení (35 599 Kč) ušetříte přes 24 000 Kč – a získáte Wi-Fi 7 s třípásmovým přenosem, 6 GHz pásmem, 2,5Gb/s porty a podporou až 200 zařízení. Je to investice do infrastruktury, která vám vydrží roky. Naopak pokud nepotřebujete nejnovější technologie a stačí vám Wi-Fi 6, existují levnější alternativy. Máte už doma Wi-Fi 7 zařízení, nebo zatím zůstáváte u starší generace? 