TOP 5 seriálů, které Češi sledují na Netflixu: Fantastický western, švédská kriminálka a polský thriller

1. Kdysi dávno v Americe

Hodnocení na ČSFD: 86 %

Nový šestidílný western nás přenáší do roku 1857, do období, kdy se teprve utvářela podoba amerického Západu. V centru příběhu stojí několik výrazných postav – drsný horal Jim Bridger v podání Shea Whighama či zkušený průvodce Isaac Reed ztvárněný Taylorem Kitschem. Nechybí ani pohled z druhé strany – seriál významnou část věnuje členům kmene Šošonů, kteří se potýkají s rozpínavostí mormonských osadníků. Tvůrci vsadili na syrovost a autenticitu, což podtrhují především výrazné herecké výkony hlavních představitelů. Přestože narativní struktura občas působí až příliš roztříštěně, seriál nabízí působivou sondu do jedné z nejbrutálnějších kapitol amerických dějin.

2. Hra na oliheň – Série 2

Hodnocení na ČSFD: 73 %

Hlavní hrdina Seong Gi Hun se po traumatických událostech z první série rozhodne postavit zákeřné organizaci čelem. Namísto klidného života, který by si po výhře v krvavých hrách mohl dovolit, se dobrovolně vrací zpět do pekla – tentokrát s jediným cílem: rozbít celý systém zevnitř. Druhá série přitom posouvá laťku brutality ještě výš a přináší sérii her, ve kterých jsou sázky vyšší než kdy předtím. Otázkou zůstává, zda Gi Hun dokáže přežít vlastní misi, nebo se stane další obětí v nekonečném kolotoči smrti, který sám pomáhal roztočit.

3. Průlom

Hodnocení na ČSFD: 69 %

Švédská krimi novinka zasazená do chladného severu představuje příběh detektiva, který se odmítá smířit s nevyřešeným případem. I po šestnácti letech od brutální dvojnásobné vraždy věří, že pravdu lze odhalit – tentokrát však vsadí na netradiční spolupráci s genealogem. Společně rozplétají pavučinu stop a důkazů v závodu s časem, než bude případ navždy uzavřen. Tvůrci si dali záležet na budování atmosféry i propracovaných charakterech postav, přičemž nechybí ani řada nečekaných zvratů.

4. Chybíš mi

Hodnocení na ČSFD: 59 %

Britská televizní stanice ITV přichází s romantickým dramatem, které staví na osvědčeném konceptu znovunalezené lásky. V hlavních rolích excelují Rosalind Eleazar a Ashley Walters jako dvojice, jejíž cesty se nečekaně protnou po letech odloučení. Tvůrci se nebojí jít pod povrch běžných romantických klišé a nabízejí poctivou sondu do lidských vztahů, druhých šancí a vyrovnávání se ztrátou. Herecký ansámbl doplňují zvučná jména britské televize jako Richard Armitage či James Nesbitt.

5. Psí vrch

Hodnocení na ČSFD: 52 %

Netflix rozšiřuje svou nabídku evropských produkcí o polský mysteriózní thriller, který nás zavádí do ospalého městečka v horách. Zdánlivý klid naruší série znepokojivých událostí, které postupně odkrývají tíživá tajemství místní komunity. Tvůrci si pohrávají s žánrovými prvky a budují hutnou atmosféru plnou nejistoty, přičemž divák až do poslední epizody netuší, komu může vlastně věřit.

Zdroj: FlixPatrol