HBO Max přidalo do vínku několik nových seriálů. Například druhá série počinu Pozlacený věk se nedávno dočkala druhé série, která je velmi povedená a zároveň se jedná o nejsledovanější seriál na této platformě v Česku. Hned v závěsu je Rick a Morty, třetici uzavírají Přátelé.

Pozlacený věk

Seriál Pozlacený věk je přímo z produkce HBO a vnese nás do konce 19. století, které se v USA neslo ve znamení velkých hospodářských změn. Zatímco někteří hodně zbohatli, jiní naopak přišli o všechno. Příběh začíná v roce 1882, kdy se osiřelá dcera jižanského generála Marian Brooková přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijnové a Adě Brookové. V doprovodu vzdělané Afroameričanky Peggy Scottové se nevědomky zaplete do společenského střetu mezi jednou ze svých tet a nehorázně bohatými sousedy, bezohledným železničním magnátem Georgem Russellem a jeho ambiciózní manželkou Berthou. Před nedávném jsme se dočkali druhé série, která je podle všeho o poznání lepší než ta první. Na ČSFD má solidních 86 %

Pozlacený věk, 2. řada | Trailer | HBO Max

Hodnocení na ČSFD: 76 %

Rick a Morty

Rick Sanchez byl pohřešovaný skoro 20. let, avšak nyní se objevuje u své dcery Beth a chce se k ní a její rodině nastěhovat. Nakonec si najde místo v garáži, kterou předělá na výzkumnou laboratoř, v níž začne zkoumat různé vychytávky. Do svých nebezpečných pokusů ale často zatahuje i svého vnuka Mortyho. Dnes již kultovní dílo je vůbec druhým nejsledovanějším seriálem na HBO Max, celkem má sedm sérií, přičemž ta poslední vyšla letos.

Rick and Morty | Season 7 Official Trailer | adult swim

Hodnocení na ČSFD: 90 %

Přátelé

Přátelé patří na HBO Max dlouhodobě k velmi oblíbeným titulům. Kdo by neznal Rachel, Monicu, Phoebe, Joyeho, Rosse či Chandlera? Právě jeho představitel, Matthew Perry nedávno zesnul a pokud si chcete připomenout nostalgické časy, můžete tak učinit právě na této platformě, kde je k dispozici všech deset sérií.

‚I’ll Be There For You‘ (Friends Theme Song)

Hodnocení na ČSFD: 89 %

30 stříbrných

Kněz Vergara prchá před svou minulostí a nachází útočiště u Ďábla, který mu dá pokyn, aby našel poklad – jednu z 30 mincí, pro něž Jidáš zradil Ježíše Krista. Je čas se mu znovu postavit tváří v tvář, ale tentokrát je opravdu připraven… Vítejte ve světě, kde nic není tak, jak se na první pohled zdá, a nikomu nelze věřit. Otec Vergara je vymítač, boxer a bývalý vězeň, který je církví vyhoštěn do odlehlého španělského města, kde má působit jako kněz. Přestože touží zapomenout a být zapomenut, nepřátelé si jej brzy najdou. První série vyšla už před třemi lety, nedávno vyšla druhá. Španělský seriál není vyloženě špatný a milovníkům hororů se asi bude líbit, ale mě osobně se do vkusu moc netrefil.

30 stříbrných, 2 řada | Trailer | HBO Max

Hodnocení na ČSFD: 67 %

Teorie velkého třesku

Teorie velkého třesku je dle mého názoru jeden z nejlepších sitcomů všech dob. Leonard a Sheldon jsou ikonickou dvojkou nerdů, která má sice geniální znalosti, ale společenské cítění hlavně Sheldonovi dost chybí. A právě v tom tkví celé kouzlo. Na HBO Max je navíc i poslední série z roku 2018.

Teorie velkého třesku – nejlepší scény – 2. série

Hodnocení na ČSFD: 89 %

