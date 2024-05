Mezi pět nejsledovanějších Netlix seriálů se řadí samé novinky

Vítězí španělské krimi podle skutečné události

Na seznamu nechybí ani trocha romantiky či nadpřirozena

Začíná měsíc květen, ale ještě než se do něj naplno ponoříme, dovolte nám ohlédnout se za pěti seriály, které byly ke konci dubna nejpopulárnější mezi českými diváky Netflixu. Suverénním vítězem je šestidílný mysteriózní krimi, nicméně na seznamu nalezneme také romantické drama či thriller odehrávající se v horách.

Případ Asunta

Španělská minisérie, založená na skutečné tragické události, pojednává o vyšetřování případu dívky Asunty Basterry, která těsně před svými třináctiletými narozeninami zmizela a nedlouho poté byla nalezena zavražděná na lesní cestě poblíž Santiaga de Compostella. Pokud sledujete „netflikácké“ pořady žánru true-crime často, pravděpodobně vás formát ničím příliš nepřekvapí. Jestliže vám ale způsob jejich zpracování přijde obvykle nudný a se zdlouhavým vyprávěním, pak rozhodně ani tentokrát nečekejte zázraky.

The Asunta Case | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 72 %

Sobík

Britská minisérie vytvořená spisovatelem a hercem Richardem Gaddem, který vypráví své vlastní životní zkušenosti očima fiktivní postavy Donnyho Dunna, jehož si sám zahrál. Příběh popisuje narušený vztah komika s jeho pronásledovatelkou, již pomohl v tíživé životní situaci, a zabývá se dopadem na jeho psychiku.

Baby Reindeer | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 76 %

Mrtví mladí detektivové

Teď něco z trochu jiného soudku. Třetí místo žebříčku koncem dubna náleželo nadpřirozenému seriálu Mrtví mladí detektivové, který je postaven na stejnojmenných postavách DC Comics. Seriál debutoval necelý týden nazpět a sleduje náctileté hochy Charlese Rowlanda a Edwina Paina, jež zůstali na zemi, aby se zabývali nadpřirozeným zločiny, namísto toho, aby vstoupili do posmrtného života.

Dead Boy Detectives | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 70 %

Škola zlomených srdcí

Australský seriál z roku 2022 se na Netlix vrátil s novou sérií. Romantické drama, které je v podstatě restartem stejnojmenného seriálu z devadesátek, se zabývá problémy dospívajících, ale i obecnějšími otázkami moderní společnosti, jako jsou duševní poruchy nebo rasové napětí. Teprve nedávno uvedené řada sleduje druhé pololetí na „nejhůře hodnocené škole v okrese“, do něhož vstupuje nový tělocvikář a současně v něm probíhá závod o kapitána školy plný špinavých taktik. Klidný semestr tak rozhodně nečekejte.

Heartbreak High: Season 2 | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 69 %

Antracit

Mladou hrdinku a trochu podivínku Idu zavede do francouzských hor zmizení jejího otce, který působil jako investigativní novinář. Malé alpské městečko je ale pronásledováno sektou, podivnými úmrtími a následně i rituální vraždou, z níž byl rychle obviněn Jaro Gatsi, jenž si do hor přišel srovnat svůj dosavadní život delikventa – do křížku se zákonem se dostal několikrát. Ida, která jej vystopovala na základě fotky ve vyšetřovacím spisu kultu, zapojí Jara do pátrání po svém otci a vyšetřování příčiny zmizení nemalého počtu lidí.

Anthracite – Official Trailer [English] | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 59 %

Co na Netflixu momentálně sledujete vy?

Zdroj: Flixpatrol