V září se na Netflix podívalo několik nových filmů, v tomto článku se mrkneme na TOP 5, které Češi sledují. Dominuje romantická komedie Vyber lásku, která zaujme svými interaktivními prvky, druhé místo obsadila další komedie – Rozhodně nejsi zvaná na mou bat micvu!, na třetí příčce se nachází poměrně dobrý thriller Probuzení z roku 2007.

Vyber lásku

Vyber lásku je interaktivní film, ve kterém můžete sami vybrat, jak má skončit. Jedná se o romantickou komedii, v níž budete vybírat, s kým má Cami skončit. Současný přítel, který je jí oporou? První láska znovu ve hře? Nebo okouzlující rocková hvězda? Je to na vás. Jakkoliv jde však v podání Netflixu o originální nápad, jeho provedení je při nejlepším průměrné.

Choose Love | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD: 53 %

Rozhodně nejsi zvaná na mou bat micvu!

Nejlepší kámošky Stacy a Lydia plánují velkolepé bat micvy (židovské obřady, během kterého dívky vstupují do období dospělosti). Kvůli oblíbenému klukovi a několika vypjatým situacím se ale všechno zvrtne.

You Are So Not Invited To My Bat Mitzvah | Official Trailer | Netflix

Hodnocení na ČSFD:ˇ39 %

Probuzení

Probuzení z roku 2007, v hlavních rolích s Haydenem Christensenem a Jessiccou Alba, nás zavádí do života mladého, úspěšného a na první pohled šťastného muže jménem Clayton. Ten zjistí, že jeho jedinou šancí na přežití je transplantace srdce. Uprostřed operace však zjistí, že stále všechno cítí a vnímá. Psychologický thriller z roku 2007 je rozhodně nejkvalitnějším snímkem na tomto seznamu.

Awake (2007) Trailer

Hodnocení na ČSFD: 74 %

Kniha přežití

Eli, osamělý muž, prochází pustinami postapokalyptického světa s jediným cílem: dostat se na západ. Nejenže má u sebe zbraň, ale také knihu, kterou nikdy nikomu neukázal. Když dorazí do města, setká se s Carnegiem, místním “starostou”, a Solarou, krásnou servírkou, která jeho osud se nevratně mění.

Kniha přežití – trailer

Hodnocení na ČSFD: 65 %

Tajný život mazlíčků

Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, se prý nachází v animované komedii Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé hodiny neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod sluncem.

Tajný život mazlíčků (The Secret Life Of Pets) – oficiální český HD trailer

Hodnocení na ČSFD: 66 %

Zdroj: Flixpatrol, ČSFD