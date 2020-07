Společnost Xiaomi má problém a varuje majitele telefonů Mi A3, aby nestahovali globální aktualizaci firmwaru. Ta totiž znemožňuje používat dvě SIM karty v telefonu. Varování přichází poté, co si začalo stěžovat několik stovek uživatelů. Zajímavější je však důvod, proč se tak vůbec stalo.

Ind Dakshit Shah včera na svůj twitterový účet napsal, že nemůže po nejnovější aktualizaci, která má velikost 1,4 GB volat ani přijímat hovory. Navíc se mu změnil výchozí jazyk na španělštinu. Z toho lze usoudit, že se čínskému gigantovi povedlo dát místo globální verze uživatelům verzi pro Mexiko, respektive operátora Telcel. Ten totiž nabízí Xiaomi Mi A3 bez Dual SIM.

@MiIndiaSupport help! This is really serious. Can't make or receive calls. @manukumarjain @s_anuj @geekyranjit @beebomco please see the above tweet! They gave some other regions update to #mia3 pic.twitter.com/YZkuPSJz7L

— Dakshit Shah (@DakshitShah) July 13, 2020