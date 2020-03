Spustil se nám na PC nový Facebook včetně dark módu. Taky už ho máte?

Pokud se k novému vzhledu dostanete a nebude se vám líbit, můžete ho v menu vpravo nahoře zase vypnout. My jsme se setkali se zajímavým “přeskočením” v opačném gardu. Po kliknutí na položku Gaming v horním menu web přeskočil zpět do staré verze. Novou pak bylo nutné opětovně nahodit tlačítkem v menu. Udělalo to ale jen jednou, teď už vidíme i Gaming tmavý. Celkově se potvrdilo, že pro Facebook nebyl důležitý jen tmavý režim, ale překopání desktop verze do podoby bližší mobilní aplikaci. Teď už tedy zbývá jediné – počkat si na redesign a dark mód i pro smartphony.

Máte už nový Facebook design na počítači? Nebo na něj čekáte?