Ten, kdo miluje tzv. “diablovky” zřejmě nemohl minout hru Titan Quest, která je nyní na Google Play ve velké slevě. Jedná se o port hry, která na PC vyšla již v roce 2006. Ovšem vyšla také na konzolích aktuální generace, což podtrhuje, že je o ní stále alespoň nějaký zájem.

Titan Quest na Google Play ve slevě

Na co si budete zvykat je ovládání, ovšem dá se na něj zvyknout a troufáme si tvrdit, že se dá celá hra v pohodě dohrát. V původní hře jste většinou vše ovládali pomocí levého myšítka, což by se dalo lehce konvertovat pro telefony. Vývojáři ale vědí, že by takové ovládání nebylo zrovna ideální a tak je kompletně předěláno. Na obrazovce máte dobře udělané joysticky i ostatní tlačítka jsou poskládaná skvěle.

Titan Quest HandyGames

Titan Quest – Android/iOS Gameplay Walkthrough Ep 1

Čeká vás rozmanitý svět, parádní příběh i spousta vedlejších úkolů. Budete procházet mnoha městy, vesnicemi a dalšími lokacemi, kde budete vylepšovat svou zbroj, nakupovat lektvary od obchodníků či prostě pomůžete starci s nějakou maličkostí. Příběh se točí samozřejmě okolo záchrany celého světa, což může znít na dnešní dobu už dosti kýčovitě, ovšem v roce 2006 nebylo takových her zase tolik, takže se rozhodně není čeho bát. Nebudeme vám zde nic prozrazovat, jen to, že příběh je skvělý, stejně jako další herní prvky. A cena? Namísto původních 199,99 Kč vás hra vyjde na směšných 64,99 Kč, což je za takto velkou a kvalitní hru parádní nabídka. Jestliže tedy o víkendu nemáte co na práci, dejte mu šanci. Potěší také fakt, že je hra v češtině, což je u takového typu RPG obzvláště důležité.

Hráli jste někdy hru Titan Quest?