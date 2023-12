Xiaomi na trh v poslední době chrlí jeden produkt za druhým a tentokrát se mezi nimi objevila i Mijia Label Printer. Tiskárna štítků, která využívá technologii tepelného tisku bez potřeby inkoustu a navíc za velmi atraktivní cenu.

Mijia Label Printer využívá technologii tepelného tisku, která eliminuje potřebu inkoustu a zajistí vám čistý a hlavně efektivní proces štítkování. Díky svému kompaktnímu 80 × 80 × 31 milimetrů a 134 gramů lehkému designu je tiskárna snadno přenosná a ideální i třeba do kapsy. Ať už budete chtít tisknout doma nebo v kanceláři. Pohání ji integrovaná baterie s kapacitou 1200 mAh.

S balením dostanete tři role etiketového papíru, včetně dvou rolí bílých etiket a jedné role průhledných etiket. Všechny jsou odolné proti vodě a dají se přilepit na všechny možné povrchy. Kromě praktického využití nabízí Mijia Label Printer i řadu zábavných funkcí. Kromě tisknutí štítků na všechny věci v domácnosti, vytiskne aktuální datum jedním stiskem, umožní vytvářet vlastní štítky se zkratkami dvojitým klepnutím nebo se zúčastnit loterijní hry trojitým kliknutím.

Xiaomi Mijia Label Printer – Self-adhesive label printer | Lightweight and easy to carry | 2 buttons only | 1200mAh battery | Mijia APP

Buy From Aliexpress ➤ https://t.co/1Tllqkl9IR#xiaomi #mijia #mihome #printer #gadget pic.twitter.com/MVBdbf8vqd

— Xiaomi Life (@PpfhmFr8YkeMSA0) December 13, 2023