5 tipů na zboží z Číny: Chytré ZigBee a Wi-Fi prvky na chatu

Jsme tu s dalšími tipy na zajímavé produkty z čínského online tržiště AliExpress. Tentokrát jsme vybrali pár užitečných chytrých zařízení, která by mohli zužitkovat chataři. Ať už jako prostředky pro větší pohodlí, nebo jako ochranné prvky. Všechny produkty mají Wi-Fi či ZigBee připojení, takže je pro ně nutné mít v místě používání patřičnou síť.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Chytré teploměry

Přesná teplota se hodí nejen proto, abyste zjistili, jak (ne)příjemně zrovna na chatě je, ale třeba také kvůli preventivní kontrole při mrazech nebo naopak velkých vedrech. Malé chytré teploměry můžete mít za pár korun.

Cena: od 200 Kč

Aubess chytré zásuvky

Když jsme u teplot, tak jedním ze způsobů, jak případně i dálkově v menší míře vytápět nebo i větrat, jsou chytré zásuvky (pokud dost věříte zařízením v nich zapojených). Najdou i mnohá další využití a velkou výhodou je možnost měření spotřeby.

Cena: od 230 Kč

Stropní LED ZigBee světlo

Do hlavní místnosti či do předsíně větší a silnější, na záchod, do spíže nebo pod pergolu zase třeba menší. Dálkově ovládané světlo může být nejen frajeřina, ale opět i bezpečnostní prvek. Můžete ho například z domu rozsvítit, aby odrazovalo zloděje.

Cena: od 180 Kč

Anbiux bateriová / solární IP kamera

V rámci ochrany majetku je jedním ze základních praktických prvků bezpečnostní kamera. Nejlépe s baterií a vlastním zdrojem alternativní energie, ukládáním záznamu do cloudu a nočním viděním. V základu to umí i tento levný kousek.

Cena: 1 010 Kč

Dveřní / okenní senzory

Dalším velmi efektivním a přitom levným prvkem zabezpečení je magnetický senzor umístěný na rám okna a dveří, který dá okamžitě vědět, že někdo vstoupil do místnosti (pokud tedy neprolezl například rozbitým rámem okna). Tyto senzory se případně dají využít i jako spínače pro světla nebo topení.

V IKEA se prodává další (a možná ještě lepší) chytrá roleta čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Cena: od 195 Kč

Odkazy Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

Pošlete nám vaše tipy! Pokud máte dobrou zkušenost s produktem, který jste pořídili na AliExpressu a který byste chtěli doporučit ostatním, neváhejte nám o něm napsat do komentáře.

Zaujaly vás dnešní tipy? Mrkněte i na starší díly našeho seriálu:

Máte tip na další podobné chytré prvky?