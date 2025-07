Tipy z Číny: Přenosné Wi-Fi routery za pár stovek!

Internet je dnes naprostou nezbytností a možností, jak zůstat online i mimo domov, je několik. Smartphony sice nabízejí funkci hotspotu, ale proč by měl váš telefon vybíjet baterii, když existují specializovaná a cenově dostupná řešení? V dnešním díle Tipů z Číny se podíváme na mobilní Wi-Fi routery s podporou 4G a 5G sítí.

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu „Price includes VAT“ neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Kapesní 4G LTE router s LCD displejem a baterií 2100 mAh

Nejprve se podíváme na cenově dostupnou variantu – kompaktní 4G LTE router s LCD displejem za pouhých 378 Kč. Tento přenosný hotspot nabízí překvapivě slušnou výbavu, zvlášť s ohledem na cenu. S podporou rychlostí stahování až 150 Mbps a odesílání 50 Mbps pokryje standardní internetové potřeby, ať už jde o prohlížení webu, komunikaci nebo běžný streaming.

Zařízení se pyšní vestavěnou baterií s kapacitou 2100 mAh, která podle výrobce zajistí 6–8 hodin provozu na jedno nabití. Pokud router aktivně nepoužíváte, vydrží v pohotovostním režimu až 50 hodin. Přehledný barevný LCD displej zobrazuje důležité informace jako stav baterie, sílu signálu nebo spotřebovaná data.

Cena: 378 Kč

Uživatelé v recenzích chválí především snadné použití a spolehlivost. Jeden z kupujících uvádí: „Přenosný s baterií 3000mAh, vydrží velmi dlouho. 4G/5G funguje kdekoliv, slot na SIM kartu je velmi snadný na použití. Ideální pro pohyb.“ Jiný zákazník oceňuje rychlost dodání: „Výborné zařízení, doručeno za 7 dní do Belgie. Vyzkoušeno s belgickou SIM kartou a funguje perfektně.“

USB 4G LTE modem s WiFi za méně než 230 Kč

Pokud hledáte extrémně kompaktní a cenově dostupné řešení, USB 4G modem s podporou WiFi za pouhých 227 Kč je ideální volbou. Nejedná se pouze o klasický USB modem – tento model funguje zároveň jako WiFi router, který umožňuje sdílet mobilní připojení s více zařízeními současně.

Tento modem využívá čipset Qualcomm 8916 a podporuje rychlost stahování až 150 Mbps. Jednoduše jej připojíte k USB portu počítače nebo napájecího adaptéru, vložíte SIM kartu s datovým tarifem a máte k dispozici okamžitý přístup k internetu. Zařízení je kompatibilní s operačními systémy Windows i macOS.

Recenze od uživatelů jsou převážně pozitivní. Jeden zákazník poznamenává: „Funguje skvěle a je výborným doplňkem k multimediálnímu systému v autě. Doporučuji.“ Jiný spokojeně uvádí: „Produkt odpovídá popisu, plní svůj účel!“ Objevují se však i kritičtější hlasy: „Dorazilo, trochu zklamání, nepřipojuje se k internetu.“

Použití je velmi jednoduché: stačí vyjmout zadní kryt, vložit SIM kartu čipem dolů, připojit USB port ke zdroji napájení a následně se připojit k vytvořené WiFi síti. Pro pokročilejší nastavení, jako změna názvu WiFi sítě nebo hesla, můžete otevřít webové rozhraní na adrese 192.168.43.1:8080.

Cena: 227 Kč

WiFi 6 router s podporou 4G LTE a pokročilými funkcemi

Pro náročnější uživatele, kteří hledají modernější řešení s pokročilými funkcemi, je zde WiFi 6 router s podporou 4G LTE. Tento model využívá standard WiFi 6 (802.11ax) pro rychlejší a stabilnější bezdrátové připojení, což ocení především ti, kteří připojují více zařízení současně.

Router je vybaven dvěma externími sklopnými anténami pro zlepšení příjmu signálu, podporuje rychlost WiFi až 300 Mbps a zvládne připojit až 10 zařízení současně. Za pozornost stojí také integrovaný firewall a podpora IPv4/IPv6 síťových protokolů, které poskytují dodatečnou vrstvu zabezpečení.

Uživatelé jsou s tímto routerem velmi spokojeni. Jeden z nich popisuje svou zkušenost: „Neuvěřitelné, mnohem lepší než jsem očekával, má dokonce menu pro konfiguraci ve španělštině, stačí odstranit PIN SIM karty a okamžitě začnete surfovat. S datovou kartou v lowi jsem byl schopen stahovat 96 Mb/s a odesílat 60 Mb/s.“ Jiný uživatel hodnotí: „Vyjímečné. Vložil jsem nano SIM, připojil port a okamžitě to fungovalo bez problémů. Pokrývá perfektně asi 80 metrů čtverečních na podlaží.“

Je důležité zmínit, že ačkoliv výrobce uvádí kompatibilitu s „non-contract 5G SIM kartami“, router nepodporuje 5G pásma, ale pouze 4G. Router je k dispozici s evropskou verzí (EU zástrčka) a podporuje následující pásma: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 a TDD: B38/B40/B41, což je dostatečné pokrytí pro většinu evropských zemí včetně České republiky.

Cena: 680 Kč

Prémiový ZTE 5G router s baterií a duální WiFi

Pokud hledáte skutečně špičkové řešení a jste ochotni do něj investovat, ZTE 5G Pocket WiFi U30 Air za 2 603 Kč představuje to nejlepší, co lze v této kategorii pořídit. Tento prémiový router od renomovaného výrobce nabízí plnohodnotnou podporu 5G sítí s rychlostí stahování až 867 Mbps a pokrytím do vzdálenosti přibližně 100 metrů.

Router využívá unikátní design se sedmi anténami, podporuje více frekvenčních pásem pro 5G/4G s 4x MIMO, což zvyšuje kapacitu kanálu a zlepšuje celkovou sílu signálu o 30 %. Zařízení také podporuje duální SIM karty pro 5G a inteligentní přepínání sítí pomocí AI algoritmů.

Router podporuje WiFi v duálním pásmu (2,4 a 5 GHz) s technologií 2x MIMO, což zajišťuje špičkovou WiFi rychlost až 867 Mbps. V reálných podmínkách dosahuje rychlosti internetu až 500 Mbps a podporuje připojení až 10 zařízení současně. ZTE U30 Air také nabízí USB-C připojení a podporu NFC pro okamžité párování s kompatibilními zařízeními.

Uživatelé oceňují především vysokou rychlost a spolehlivost. Jeden z nich komentuje: „Velmi rychlý ZTE 5G hotspot. Zcela nový a originální. Skvělý nákup za tu cenu, doporučuji.“ Jiný zákazník však upozorňuje na určité nevýhody: „Používám ho v Portugalsku (nos), kde funguje rozumně. Baterie však nevydrží tak dlouho, jak je inzerováno, a jednotka se dost zahřívá. Jeho WiFi dosah je také omezený.“

Výdrž na baterii je u tohoto modelu alespoň na papíře působivá – vestavěná baterie s kapacitou 4500 mAh poskytuje přibližně 10 hodin běžného používání. Rozměry zařízení jsou 140 x 72,8 x 12,5 mm, což je stále dostatečně kompaktní pro snadné přenášení v kapse nebo tašce.

Cena: 2 603 Kč

Který mobilní router je pro vás ten pravý?

Výběr správného mobilního routeru závisí především na vašich konkrétních potřebách a rozpočtu. Pokud hledáte cenově dostupné řešení pro občasné použití, USB 4G modem za 227 Kč bude více než dostačující. Pro častější cestování a delší používání je vhodnější přenosný 4G LTE router s LCD displejem za 378 Kč, který nabízí výdrž 6-8 hodin díky vestavěné baterii.

Pokud chcete využívat nejnovější technologie a připojovat více zařízení současně, WiFi 6 router s podporou 4G LTE představuje výborný poměr ceny a výkonu. A v případě, že máte pokrytí 5G sítí a požadujete skutečně špičkový výkon, ZTE 5G Pocket WiFi U30 Air za 2 603 Kč je jasnou volbou – nabízí nejen nejvyšší rychlosti, ale také nejdelší výdrž baterie a nejlepší pokrytí signálem.

Používáte mobilní Wi-Fi router nebo preferujete sdílení internetu přes telefon?